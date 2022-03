Los organizadores de Wimbledon están en consultas con el gobierno británico sobre si permite la participación de los tenistas rusos — como el número uno mundial Daniil Medvedev — en el torneo de este año si no se distancian del presidente Vladimir Putin debido a la invasión de su país a Ucrania.

Al comparecer el martes ante legisladores en Londres, el ministro británico de Deportes Nigel Huddleston se refirió a la situación de Wimbledon.

“Absolutamente a nadie con la bandera de Rusia se le debe permitir competir”, dijo. “Muchos de nostros tenemos la disposición de permitirles que compitan como neutrales y sin bandera. Pero creo que se debe ir más allá. Necesitaríamos garantías que no sean simpatizantes de Vladimir Putin y estamos considerando requisitos que quizás debamos aplicar y recibir garantías en ese sentido”.

A la pregunta de un miembro del parlamento sobre las consultas con el All England Club, organizador del Grand Slam en césped, Huddleston replicó: “Estamos hablando”.

El All England Club confirmó que mantienen consultas con el gobierno británico y otras entidades rectoras del tenis.

Las siete entidades que regulan el tenis mundial han condenado la guerra; cancelaron los torneos en Rusia y Bielorrusia, que se ha aliado con la invasión; expulsó a las dos naciones de la Copa Davis y la Copa Billie Jean King, los dos certámenes de equipos. También determinaron el 1 de marzo que los jugadores de los dos países sólo podrán competir en los eventos de la WTA, ATP y de Grand Slam pero no podrán hacerlo bajo el nombre o banderas de Rusia o Bielorrusia.

Rusia es el reinante campeón de tanto la Copa Billie Jean King como la Copa Davis, pero la Federación Internacional de Tenis anunció el lunes que el país será reemplazado de las fases finales de ambas citas en 2022 por el semifinalista con mejor ranking que perdió en 2021. Se trata de Australia con la Copa Billie Jean King y Serbia en la Copa Davis.

El plazo de inscripción de jugadores para Wimbledon es el 16 de mayo. El cuadro principal del torneo arranca el 27 de junio.

Rusia invadió a Ucrania el 24 de febrero, el mismo día que Medvedev aseguró su ascenso a la cima del ranking de la ATP al competir en el Abierto Mexicano.

“Mirar las noticias que hay en mí país y despertar aquí en México no fue fácil”, dijo Medvedev. “Como tenista, quiero promover la paz en todo el mundo. Jugamos en muchos países diferentes. He estado en muchos países desde que era juvenil y como profesional. No es fácil escuchar todas estas noticias... Estoy a favor de la paz”.