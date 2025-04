La primera noche de WrestleMania 41 tuvo un final controversial en el que Seth Rollins salió victorioso de la lucha estelar ante Roman Reigns y CM Punk con la inesperada ayuda de Paul Heyman en el Allegiant Stadium de Las Vegas, Nevada.

En los momentos culminantes de una pelea que será recordada como un clásico del “Escaparate de los Inmortales”, Heyman traicionó a Punk tras entregarle una silla a Reigns para que lo atacara. Segundos después, sorprendió al “Jefe Tribal” con un golpe bajo, que confirmó su nueva alianza con Rollins. El “Arquitecto” procedió a asegurar uno de los triunfos más importantes de su carrera con un “Curb Stomp”.

El evento abrió con Jey Uso arrebatándole el campeonato peso pesado a Gunther. De esta forma, Uso ganó el primer título mundial en su carrera después de dominar la división en pareja, junto a su hermano Jimmy, por la pasada década. Al finalizar el pleito, Jimmy entró al ring para celebrar con su hermano.

Jey Uso sostiene el campeonato peso pesado después de vencer a Gunther en la primera noche de WrestleMania 41. ( Suministrada / WWE )

Otro reinado que también llegó a su fin fue el de The War Raiders (Erik y Ivar). Estos fueron sorprendidos por The New Day (Kofi Kingston y Xavier Woods), quienes consiguieron sus primeras correas desde que se fueron al bando de los rudos.

Más tarde, Jade Cargill venció a Naomi en la primera lucha entre dos mujeres que no involucró una foja en la historia de WrestleMania.

Jacob Fatu también se proclamó nuevo monarca de Estados Unidos tras derrotar a LA Knight en un combate que mantuvo al borde de sus asientos a los 61,417 fanáticos presentes en el Allegiant Stadium.

El Grande Americano, que claramente no es Chad Gable, superó a Rey Fénix, quien reemplazó a Rey Mysterio por lesión. Este resultado fue quizá uno de los más sorprendentes de la noche, ya que Fénix es una de las nuevas joyas que contrató WWE y estaba debutando en el escenario más importante de esta ruda disciplina.

Tiffany Stratton, por su parte, retuvo el campeonato femenino de WWE ante Charlotte Flair en una pelea sumamente física en la que ambas luchadoras salieron con varios hematomas. De hecho, Stratton aparentemente perdió parte de uno de sus dientes.

Charlotte Flair aplica la figura cuatro a Tiffany Stratton en su lucha por el campeonato femenino de WWE en WrestleMania 41. ( Suministrada / WWE )

WrestleMania 41 continuará el domingo con una segunda función que promete ser igual o mejor que la primera. A continuación, las luchas de la segunda noche: