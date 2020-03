Disney está cerrado, cierra el telón en Broadway, la NBA está cancelada, y las Grandes Ligas pospuso su inicio de temporada pero Wrestlemania, el evento de lucha libre más famoso y grande del mundo, no ha sido cancelado.

Wrestlemania, llamado “SuperBowl del entretenimiento-deportivo” o “vitrina de los inmortales”, se mantiene en pie para el 5 de abril, en Tampa, epicentro del coronavirus en el estado de Florida, informaron diversos medios.

Según ESPN, la empresa World Wrestling Entertainment (WWE), divulgó ayer un comunicado en el que expresaba que “se mantiene comprometido” a celebrar el Wrestlemania 36 en el Raymond James Stadium, de Tampa, un estadio con capacidad para unas 65,000 personas, y que prepara un plan de contingencia si el evento “es cancelado por las autoridades”.

ESPN resalta que el coronavirus sí causó que se moviera un evento de WWE, el show Smackdown de esta noche se celebraría sin público en Florida.

La posición de la empresa es contraria a los reclamos del gobernador de Florida, Ron de Santis, quien ha dicho que las ciudades y condados deberían posponer o cancelar eventos masivos. El Wrestlemania del año pasado atrajo a 82,000 personas y la empresa alega que tiene el récord mundial de personas congregadas en un mismo espacio para un evento.

Asimsmo, Forbes precisó que la posición de la ciudad de Tampa es de esperar. “Ahora mismo WrestleMania es en más de tres semanas,” dijo el comisionado de Hillsborough, Les Miller, en una conferencia de prensa, según Forbes. “Llegamos a la conclusión que en este momento no es necesario desconectarlo (pulled the plug)”.

Mientras, CBS Sports dijo que funcionarios de la ciudad entienden la decisión final “recaerá en manos del chairman de WWE, Vince McMahon”.

Wrestlemania 36 podría tener combates entre AJ Styles y Undertaker, Edge vs Randy Orton, Bill Goldberg vs Roman Reigns, John Cena vs The Fiend, y en el evento de Hall of Fame, que se celebraría la noche antes, se espera la presencia de Hulk Hogan con NWO.