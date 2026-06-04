El tenista puertorriqueño Yannik Álvarez sumó el miércoles otro importante capítulo a su carrera con una destacada participación en el torneo juvenil de Roland Garros Júnior, celebrado en París, Francia.

Álvarez, junto a su compañero Jack Secord, avanzó en la modalidad de dobles al superar a la pareja integrada por N. Belozertsev y K. Thompson con marcador de 5-7, 7-6(7), [10-7].

El encuentro se extendió por una hora y treinta minutos y evidenció la capacidad de recuperación y fortaleza mental de la dupla, que remontó tras perder el primer parcial para imponerse en un cerrado desempate y posteriormente asegurar el super tie-break decisivo.

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Más tarde, en la segunda ronda de sencillos, Álvarez cayó en la segunda ronda de sencillos masculinos ante el brasileño Leonardo Storck Franca en un disputado encuentro que concluyó con marcador de 3-6, 6-4, 7-6(10). A pesar del resultado, el puertorriqueño mostró un alto nivel competitivo y luchó hasta el último punto en un partido de más de dos horas de duración.

“Yannik (Álvarez) continúa demostrando que pertenece al más alto nivel del tenis juvenil mundial. Su desempeño en Roland Garros refleja años de trabajo, disciplina y compromiso con su desarrollo deportivo”, expresó Rosa Martínez, directora ejecutiva de la Asociación de Tenis de Puerto Rico.

“Particularmente nos enorgullece la forma en que compitió durante la jornada. La victoria en dobles y la intensidad mostrada en sencillos son una muestra clara de su crecimiento como atleta y representante de Puerto Rico en uno de los escenarios más prestigiosos del tenis internacional”, añadió.