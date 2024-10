Yum Ramos tenía el tiro de tres y eligió pasar el balón. Betsmara Cruz fue quien recibió el pase. Y espera agradecer con el canasto.

Lo que ocurrió en la Casa Olímpica este miércoles durante la elección para el puesto de subsecretario del Comité Olímpico de Puerto Rico (Copur) entre Ramos y Cruz se puede describir en esos términos de baloncesto.

Ramos y Cruz eran el miércoles candidatos para el mismo puesto de subsecretario del Comité Ejecutivo del Copur, el que eventualmente ganó Cruz luego de que Ramos le cediera el puesto elegantemente. Ramos se mantiene como delegado del Copur bajo el puesto de presidente de la Federación de Baloncesto de Puerto Rico.

Inicialmente, Ramos y Cruz fueron a elecciones este miércoles en la Casa Olímpica, en donde Sara Rosario fue también este miércoles reelecta para un cuarto término como presidenta del Copur.

En las urnas, Ramos recibió 21 votos versus 20 de Cruz. Pero el reglamento del Copur dicta que un ganador debe conseguir al menos 22 votos para ser declarado vencedor, lo que ordenó una segunda ronda de votos.

En vez, Ramos pidió un turno al micrófono en el salón de la Casa Olímpica para dirigirse a los delegados y dar la noticia de que se retiraba de la contienda, que no iría a una segunda ronda y que le cedía el puesto a Cruz al entender que estaba lista para ejercer la función.

El sonido de cuando Yum Ramos, delegado del basket, cede elegantemente el puesto de segundo vicepresidente del Copur a Betsmara Cruz pic.twitter.com/9r26TT5ge4 — Fernando Ribas (@deportespr) October 17, 2024

En un aparte, Ramos dijo que actuó de esa manera porque, además de que Cruz está preparada, el Copur no merecía una segunda ronda entre colegas deportistas.

“El desprendimiento de hoy es reconociendo la gran candidata que es Betsmara, el gran trabajo que ha hecho. Es una persona con gran empatía con las federaciones, conoce el trabajo olímpico. ¿Por qué yo no echarme a un lado? Exponer al Comité a una segunda ronda no era necesario. El título no hace la cosa; es lo que uno puede aportar. Y lo hice con el mejor de los deseos. Hay un Comité Ejecutivo compuesto por cuatro mujeres y cuatro hombres, lo que es extremadamente positivo”, dijo.

Por su parte, Cruz agradeció el gesto de Ramos y dijo que espera recompensar el gesto con una buena ejecutoria en su puesto, que le servirá para ser la voz federativa en el Copur y una guía para mejorar la gobernanza federativa.

“Estaba preparada para llevar los dos sacos, el de ganar y perder. Fue bien cerrado porque es un presidente federativo bien exitoso. A veces, una como mujer se siente minimizada en los procesos y el gesto que hizo me dio un reconocimiento y valor, que a veces uno no piensa sobre las capacidades de uno mismo. Así que le agradezco el gesto y sé que no va a ser en vano y que confíen en el trabajo que voy a estar realizando en los próximos cuatro años”, dijo.

Cruz fue atleta de natación. Ha sido parte de la Oficina de Misión del Copur. Es abogada de profesión. Ha estado años en el movimiento olímpico.

Cruz será subsecretaria en el Comité Ejecutivo que tiene como primer secretario al veterano Carlos Beltrán, quien si fue este miércoles a elecciones ante el delegado de natación, Fernando Delgado, y prevaleció 28-11.