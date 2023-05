Para la luchadora de ascendencia puertorriqueña Zelina Vega el convertirse en campeona mundial femenina de WWE Smackdown en Puerto Rico, frente a su familia y ante su fanaticada, sería un sueño hecho realidad.

Pero, para conseguir esa gesta y ese momento añorado de felicidad tendrá primero que superar la difícil prueba de derrotar a la corpulenta monarca australiana Rhea Ripley, quien la duplica en peso y la aventaja por casi un pie de estatura, cuando ambas se enfrenten este sábado en la cartelera Backlash, que se llevará a cabo en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot y que será visto en el mundo entero.

“Ripley es grande y fuerte y tenemos historia, pero no estoy intimidada. Recibo muchos consejos de Rey Mysterio Jr., quien en su momento enfrentó gigantes como Big Show y Brock Lesnar. Lo mismo hizo Eddie Guerrero en su tiempo y fue quien me inspiró a convertirme en luchadora. Ambos demostraron que David puede ganarle a Goliath y yo seguiré en ese camino. Sería genial poder derrotar a Rhea en Puerto Rico y celebrar aquí”, dijo la veterana luchadora de 5′1″ de estatura nacida en Queens, Nueva York.

De hecho, ya Vega se ganó una vez a Ripley, pero en duelo en parejas cuando Carmella y ella se proclamaron campeonas mundiales femeninas en parejas en el 2022 al derrotar a Ripley y a Nikki Ash.

La luchadora, nacida en NY tiene sus raíces en San Juan y Cabo Rojo. ( Suministrada )

Tan reciente como el pasado viernes, ambas se volvieron a ver las caras sobre el ring cuando Ripley atacó a traición a Vega, pero la boricua revirtió una movida de la australiana para conectarle una ‘DDT’ y salir dl ensogado sin mayores daños. Luego trasbastidores, Vega fue abordada por Mysterior Jr. y su colega de la Latino World Order (LWO), el azteca Santos Escobar acerca de su oportunidad ante Ripley.

“No importa lo que nadie te diga sobre cuáles son tus probabilidades contra Rhea, solo tú necesitas creerlo. Yo era el más pequeño que todos los oponentes a los que enfrenté, pero batallé con cada uno de ellos hasta llegar al Salón de la Fama. Si peleas con tu mente y, sobre todo, con tu corazón, vas a salir de Puerto Rico como la nueva campeona mundial femenina de Smackdown y directo desde la LWO”, le dijo Mysterio Jr. en el segmento.

Vega recientemente se unió a LWO junto a los aztecas Mysterio Jr., Escobar, Joaquin Wilde y Cruz del Toro tras fungir como manejadora y luchadora ruda por más de una década.

“Para mi es un honor ser la primera fémina que pertenece a esta facción que representa a los latinos en la WWE. Es una oportunidad de servir de inspiración a latinos que no reciben el reconocimiento que merecen. Creo que podemos comenzar a cambiar eso ganando el sábado ante Rhea. Si lo logramos, quizás muchos podrán decir “Si Zelina Vega lo logró, yo también puedo”. Esa es mi meta”, sostuvo la joven veterana, quien dijo sentirse halagada por el respaldo de los fanáticos que ha recibido en las últimas semanas tras su cambio al bando técnico.

“Después de tanto tiempo como ruda y ser abucheada, se siente raro recibir tanto apoyo. Se siente diferente y gratificante. Y ha sido algo orgánico, no forzado pues yo sigo siendo vociferante y me aman así. Nunca había sentido ese apoyo tan grande”.

Vega tuvo sus inicios en el ensogado como ruda para el 2010 luego de entrenar con su primo luchador Amazing Red desde 2007 a la edad de 17 años. Luchó por dos años en el circuito independiente antes de firmar con Impact Wrestling (antes TNA), donde militó hasta el 2013 y fue campeona femenina en parejas junto a la mexicana Sarita. Además, tuvo giras en México con el Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL), donde pudo afinar algunas destrezas.

“Mucha gente que solo me ha visto en WWE piensan que no he luchado mucho y que me he dedicado siempre a ser manejadora ruda. Mi consejo es que hagan su búsqueda en internet. Soy la única que me he puesto todos los sombreros en el negocio y lo he hecho bien. He sido manejadora, luchadora, entrevistadora y hasta he participado en la mesa de comentaristas”, dijo Vega.

“Lo más que he hecho es luchar en los pasados 13 años y tuve buenos maestros, como Amazing Red, pero también los hermanos Hardy (Jeff y Matt), así como Jay Lethal y varios entrenadores mexicanos de CMLL. Tengo la experiencia y estoy lista para ser campeona el sábado ante mi gente”.

Zelina vega forma parte de la facción latina LWO en la WWE. ( Suministrada )

Vestida de Puerto Rico

De hecho, cuando Vega salga por la cortina el sábado para su duelo con Ripley, su atuendo tendrá la bandera de Puerto Rico por todas partes.

“Cuando luche el sábado en Backlash voy a tener a Puerto Rico desde los pies hasta la cabeza. ¡Mi atuendo, mis botas de lucha y hasta mis uñas tendrán la bandera de Puerto Rico! Voy a estar luchando por primera vez en Puerto Rico y con gran parte de mi familia viéndome luchar por primera vez, así que será una noche inolvidable para mí”, dijo Vega a Primera Hora.

“Vengo con mi mamá, con mi padrastro y con mi hermano para luchar por primera vez en Puerto Rico. He estado aquí muchas veces de visita pues mis padres son de San Juan y mi padrastro es de Boquerón (en Cabo Rojo), pero no vengo desde el 2015. Hasta vamos a celebrarle el cumpleaños a mi hermano aquí el viernes y, si tengo suerte, me gustaría ir a Boquerón el domingo a celebrar”.