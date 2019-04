Génesis Collazo ansiaba esa oportunidad

NARANJITO. La opuesto de las Llaneras de Toa Baja, Génesis Collazo, es una de las mejores noticias del Voleibol Superior Femenino en el 2019, sino la mejor.

Sus 29 puntos del martes ante las Changas de Naranjito, en la apertura de la serie semifinal A en la cancha Gelito Ortega, fueron otra muestra más del potencial que ha salido a relucir en esta atacante que en temporadas anteriores había tenido poca oportunidad de juego.

Ha tenido múltiples noches como esas en la temporada. Y las ansiaba.

“Ya estaba ansiosa por tener esa oportunidad”, dijo. “Se ha sentido muy bien. He podido tener una temporada muy buena. Me he podido mantener saludable. He trabajado duro dentro y fuera de la cancha, haciendo el trabajo extra, que es donde se ve la diferencia”.

Collazo, de 6’1 de estatura y 27 años, lleva cerca de una década en la liga. El 2019, con las Llaneras, ha sido su temporada de explosión ofensiva y de establecerse como una jugadora titular. Se han convertido en una opuesto.

Terminó cuarta en anotaciones en la temporada regular con 431 puntos o 4.68 puntos por set, solamente por debajo de las tres grandes atacantes del torneo Paulina Prieto Cerame (Juncos), Andrea Rangel (Naranjito) y Karina Ocasio (Caguas).

Y ha bloqueado como una opuesto debe hacerlo. Sus 51 bloqueos para puntos la colocaron como la número 1 entre jugadoras de su posición.

“He crecido muchísimo. Puedo seguir mejorando. Hay unos detalles que me faltan. Voy a seguir haciendo mi trabajo”, dijo.

Incluso, su crecimiento del año es más grande al analizarse frente a una revelación que hizo. La voleibolista y comunicadora dijo que previo a la temporada puso en una balanza jugar voleibol versus continuar en la fuerza laboral.

Al fin pesó más la cancha.

“Tuve una decisión bien fuerte que tomar en esta temporada. Tenía mi trabajo. Tenía mis estudios y el voleibol. Tenía que dejar uno. Fue una decisión de muchas semanas. Estaba entre el trabajo y el voleibol. Al final decidí por el voleibol y renuncié a mi trabajo. Al final tomé la decisión correcta porque no me arrepiento para nada”, exclamó.