Las Criollas piden auxilio del Copur para retener a unas de sus reservas Por Fernando Ribas Reyes 11/06/2019 |05:49 p.m.

La gerencia de las Criollas de Caguas también acudió al Comité Olímpico de Puerto Rico (Copur) para luchar por una jugadora que, según el equipo, es parte del sexteto como reserva.



El apoderado de la Criollas, Furiel Ramos, llevó una queja ante director del torneo, Rafael ‘Picky’ Servera, por haber tomado una decisión que consideran errónea al declarar a la la venezolana-nativizada, Shirley Florián, como agente libre.

“El director del torneo no analiza las cosas, no se instruye, ni investiga antes de tomar decisiones”, dijo Ramos. “Quiere ganarle al equipo de Caguas desde la oficina parcializándose con un sector, sobretodo con el del Oeste. Las Criollas no confían en el director del torneo. Me puede multar, que no la voy a pagar”.

Florián jugó con las Criollas en el 2017. La central fue reservada por el equipo, pero no vio acción en la pasada temporada porque norecibió a tiempo los documentos federales que le permitían regresar a juego en Puerto Rico.

Servera dijo a Primera Hora que declaró a Florián agente libre porque la jugadora “no terminó bajo contrato” la pasada temporada, y porque las Criollas nunca sometieron a la liga el visado de la atleta.

Servera dijo, incluso, que su decisión de declararla agente libre estaba sujeta a que Ramos sometiera en 48 horas evidencia del contrato y visado de la jugadora, lo que no sometió.

“Hasta esa oportunidad le dimos”, dijo Servera, quien rechazó favoritismo hacia los equipos del zona Oeste, que en este caso son las Indias de Mayagüez. La gerencia de las Indias fue la que llamó a la atención de Servera el caso de Florián, según Ramos.

“Esa es la posición de él. Con lo que él entienda, no puedo hacer nada. Él no estaba presente cuando evalúo mi caso. No tengo problema con que me revoquen más arriba, pero decido conforme a mi conciencia, no a quien gane o pierda, ni nada de eso. Esa es su opinión de mí, pero no se la puedo respetar de ninguna manera”, dijo Servera, abogado de profesión.

Las Pinkin de Corozal también acudieron al Copur en esta pretemporada. Estas luchan en el Copur por su derecho a firmar agentes libres, lo que le negaron los apoderados de la Liga.