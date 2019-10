Mieles: “Nos vamos todos frustrados” Por Fernando Ribas Reyes 10/13/2019 |06:28 p.m.

La Selección Nacional cerró con un sabor ‘amargo’ el Campeonato Norceca al perder este domingo su segundo partido corrido, siendo éste por la medalla de bronce ante el Canadá al que había dominado dos días antes.

En el partido que sucedió a otra derrota en cinco sets ante República Dominicana en la semifinal del sábado, Puerto Rico fue dominado ampliamente por Canadá y se quedó sin una medalla en este evento.

Canadá le ganó en tres corridos sets por finales 26-24, 25-13 y 25-20 y se quedó con el bronce. Puerto Rico quedó cuarto lugar.

“Claro que es amargo. No cumplimos una de las metas que habíamos establecido, que era ganar una medalla. Al no ganarla ayer (sábado ante Dominicana en una semifinal) crea un poco de frustración y no pudimos manejarlo para el día de hoy (ayer). Nos vamos todos frustrados. Es la tercera medalla que perdemos en el año. Esto no puede volver a suceder a un equipo que está buscando una clasificación olímpica”, dijo el dirigente de Puerto Rico, José Mieles.

El próximo evento de la Selección será en enero, en el preolímpico al que clasificó en este torneo el pasado jueves. También participarán en ese evento República Dominicana, Canadá y México. Estos últimos dos equipos lograron la clasificación también aquí. Dominicana ya tenía la clasificación al Preolímpico.

México quedó quinto lugar en el Campeonato Norceca. Estados Unidos y Dominicana jugaban anoche por el oro.

Canadá dominó a Puerto Rico en el primer parcial, aunque tuvo problemas para cerrarlo. Las canadienses solamente le dieron cinco puntos por errores a las boricuas y le dominaron 18-9 en ataques positivos, siete de esos por Alexa Gray y seis de Kiera Van Ryk. Tuvo ventaja de 16-11.

Puerto Rico perdía 23-19 y empató a 24 con una buena secuencia de Prieto Cerame desde el servicio. Pero de nada le sirvió ya que Canadá como quiera ganó el set.

Luego de un empate a 12-12 en el segundo set, Canadá montó un rally de 11-0 detrás del servicio de Van Ryk y el bloqueo de las norteñas que defendieron los ataques de Aury Cruz, Karina Ocasio y Diana Reyes. Van Ryk le puso y le quitó a su servicio, hasta tuvo ‘let serves’, y causó estragos en la línea de pases de las boricuas que solamente hicieron un punto luego de empate a 12-12.

Canadá hizo seis bloqueos para puntos en el segundo parcial.

El dirigente José Mieles hizo para el tercer set un cambio en el acomodo. Ingresó a Raymariely Santos por Natalia Valentín.

Puerto Rico ganó en el tercer set su primer tiempo técnico, éste a 8-7. Detrás del servicio de Reyes, Puerto Rico despegó 12-9. También ganó 16-15 el segundo tiempo técnico con ataques de Ocasio por la cuatro.

Aún así, la Selección no agarró el ritmo. Canadá aprovechó y tomó ventaja a 19-18 con un ataque negativo de Neira Ortiz y despegó a 20-18 con un bloqueo a Prieto Cerame.