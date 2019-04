Voleibol de Playa inaugura el Festival Deportivo en Ponce Por Primerahora.com 04/21/2019 |08:19 p.m.

El torneo de voleibol de playa inaugura este lunes el Festival Deportivo del segundo semestre de la Liga Atlética Interuniversitaria (LAI) en la arena del Hotel Solá del barrio El Tuque de Ponce desde las 9:00 de la mañana.



Los equipos clasificados en la ronda de semifinales en la rama femenina son: Marienid Tirado y Yuliana Ferrer (UPR de Río Piedras), Shakira Peñas y Alondra Matos (UPR de Carolina), Nataly Soriano y Alejandra Báez (UPR de Aguadilla), Andrea Báez e Isabel Quintana (Universidad Interamericana), Zuleimy Serrano y Daliana Rivera (Universidad Central de Bayamón), Paula Muñiz y Dalienis Ríos (Universidad del Sagrado Corazón), Paola Lanfontaine y Yuliana Martínez (Caribbean University) y Ninoshka Vázquez y Karelys Otero (UAGM Gurabo).

La primera ronda de partidos de la rama femenina será: UPR de Río Piedras versus UPR de Carolina (9:00 a.m.), UPR de Aguadilla versus Universidad Interamericana (9:45 a.m.), Universidad Central de Bayamón versus Universidad del Sagrado Corazón (10:30 a.m.), Caribbean University versus UAGM de Gurabo (11:15 a.m.).

La rama masculina estará representada por: Daniel Quiñonez y Francis Robles (Pontificia Universidad Católica), Marcos Vega y Edgar Soto (Caribbean University), Pedro Pastrana y Esteban Santiago (UAGM de Gurabo), Arnaldo Torres y Angelo Colón (Universidad Politécnica), David Cruzado y Ricardo Murati (UPR de Río Piedras), Héctor Román y José Días (Universidad del Sagrado Corazón), José Ortiz y José Pacheco (UAGM de Carolina) y Marcos Liendo y Luis Ocasio (Universidad Interamericana).

La primera vuelta de los varones tendrá compitiendo a: Católica versus Caribbean (9:00 a.m.), UAGM de Gurabo versus Universidad Politécnica (9:45 a.m.), UPR de Río Piedras versus Universidad del Sagrado Corazón (10:30 a.m.) y UAGM de Carolina versus Universidad Interamericana (11:15 a.m.).

Los equipos que no obtengan victoria pasarán a la llave de perdedores. El torneo acabará el martes con la semifinal, partido tercer lugar y la final. Los campeones defensores de la arena LAI son las Jerezanas de la UPR de Río Piedras y los Pioneros de la Pontificia Universidad Católica.