Los Plataneros de Corozal vencieron el domingo a los Gigantes de Adjuntas en un emocionante duelo a cinco parciales en la cancha Juan C. Berríos en la conclusión de la segunda semana de acción de la Liga de Voleibol Superior Masculino (LVSM).

Los marcadores del encuentro fueron 25-21, 17-25, 20-25, 25-21 y 15-10.

Con la victoria, los Plataneros sumaron dos puntos para ascender al tercer lugar en la tabla de posiciones con marca de 3-2. A pesar de la derrota, Adjuntas sumó un punto, quedando con récord de 0-5 y dos puntos, aun en el último lugar del standing.

Con el partido nivelado a un set por bando, los Gigantes, liderados por William Rivera, tomaron ventaja 18-15 y mantuvieron el control para adelantarse 2-1 en parciales. Adjuntas llegó al punto de set 24-19 con un remate rápido por el medio de Heriberto Maldonado, cerrando el parcial tras un error en el servicio de Ramón Matos.

Corozal forzó el decisivo al despegarse 22-18 en el cuarto parcial con un bloqueo. Luego, alcanzaron el punto de set 24-20 tras un error en el servicio de Maldonado y sellaron el parcial con otro fallo desde la línea de saque, esta vez de Rivera.

Los Plataneros arrancaron el quinto set con fuerza, tomando ventaja 5-1, incluyendo un bloqueo sobre Rivera, diferencia que resultó determinante. Corozal llegó al punto de set con cómoda ventaja de 14-7 tras un remate efectivo de Spencer Olivier por zona cuatro, y cerraron el partido 15-10 gracias a un error en el servicio de Roberto Pérez.

La ofensiva corozaleña en doble dígito se repartió entre Jalen Penrose, con 30 puntos, y Spencer Olivier, con 22 unidades.

Por Adjuntas, Mark Olsen aportó 16 tantos, Cristian Encarnación y Rivera sumaron 15, en tanto Maldonado como Pérez finalizaron con 10 puntos cada uno.

En las estadísticas colectivas, Corozal dominó en bloqueos (13-10), servicios directos (6-5) y asistencias (32-28). Adjuntas superó a los Plataneros en ataques (57-52), defensas (44-42) y pases (52-49).

La LVSM continúa este martes cuando los Caribes de San Sebastián visiten a los Changos de Naranjito y los Mets de Guaynabo a los Patriotas de Lares.