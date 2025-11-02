Toronto. Clayton Kershaw terminó su ilustre carrera de 18 años sin saber que acababa de ganar la Serie Mundial nuevamente.

Al menos por unos segundos.

Los Dodgers de Los Ángeles vencieron el sábado 5-4 a los Blue Jays de Toronto en 11 entradas en el juego siete para convertirse en el primer equipo en un cuarto de siglo en ganar campeonatos consecutivos.

Pero eso fue una noticia para Kershaw.

El tres veces ganador del Premio Cy Young estaba calentando en el bullpen y había perdido la cuenta de los outs cuando el mexicano Alejandro Kirk bateó para una doble matanza que puso fin al juego con corredores en las esquinas.

“Cuando él bateó para la doble matanza, pensé que la carrera había anotado y que estaba empatado. No tenía idea. Pensé que tenía al siguiente bateador”, dijo Kershaw, riendo.

Fue el receptor Josh Bard quien le informó a Kershaw que el juego había terminado y que habían ganado.

“Bard estaba allí y me miró, dijo: ‘Acabamos de ganar la Serie Mundial’ y yo estaba como, ‘¿Estás seguro?’”

El zurdo de 37 años anunció en septiembre sus planes de retirarse después de esta temporada.

Tras la victoria aseguró que no podría haber pedido nada más. Kershaw pasó toda su carrera con los Dodgers y ganó tres anillos de la Serie Mundial. Se convirtió en uno de los mejores lanzadores de su generación y uno de los atletas más queridos de Los Ángeles en el siglo 21.

“No es un sentimiento triste. Realmente no lo es”, dijo Kershaw. “Quiero decir, ¿qué tan genial es esto? Podré decir por el resto de mi vida que mi último partido fue una victoria en un juego siete de la Serie Mundial. No podrías hacer un mejor guion. Incluso si no estaba lanzando a 88 (mph), aun así habría terminado. Es simplemente la manera perfecta de terminarlo”.

El tres veces ganador del Premio Cy Young hizo una aparición crucial desde el bullpen en la duodécima entrada del juego tres, que ganaron 6-5 tras 18 tensas entradas.

“Tampoco podrías hacer ese guion. Estoy agradecido de haber salido y conseguir ese último out”, dijo. “Eso es tan genial”.

En su mejor momento de 2010 a 2015, Kershaw lideró la Liga Nacional en efectividad cinco veces, en ponches tres veces y en victorias dos veces.

Ya ha ganado un lugar junto a Sandy Koufax, Don Drysdale, Don Newcombe y Fernando Valenzuela entre los mejores lanzadores que han vestido el uniforme de los Dodgers.

Kershaw tuvo una de las mejores temporadas de pitcheo en 2014, cuando terminó 21-3 con una efectividad de 1.77 y 233 ponches para ganar tanto el Premio Cy Young como el de Jugador Más Valioso en la Liga Nacional.

Kershaw construyó su reputación con un estilo de lanzamiento que se basa en el engaño, el movimiento y los cambios de velocidad. Ha dicho que modeló su mecánica después de su lanzador favorito de la infancia, Roger Clemens.

El 11 veces All-Star está empatado con Zack Wheat y Bill Russell con más años con Los Ángeles. Kershaw también ganó campeonatos de la Serie Mundial en 2020 y 2024.

Se despide con un récord de 222-96 y 15 blanqueadas, la mayor cantidad entre los jugadores activos de las Grandes Ligas. Lanzó su único juego sin hits en junio de 2014 contra Colorado.

Su efectividad de 2.54 es la más baja de cualquier lanzador en la era de la bola viva desde 1920, y su porcentaje de victorias supera a todos los lanzadores con al menos 200 victorias desde 1900.

Kershaw dijo que le han ofrecido un trabajo el presidente de operaciones de béisbol de los Dodgers, Andrew Friedman.

“Mencionó algo donde puedo pasar el rato”, dijo Kershaw. “No sé cómo se verá eso, pero esta es una organización especial y no me necesitan para ganar la Serie Mundial, eso es obvio. Pero si hay algo que pueda hacer en el futuro para ser parte de ello, espero que sea el caso“.