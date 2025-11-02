El día inaugural de los Cangrejeros de Santurce en la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC) promete una dosis extra de novedad y entretenimiento.

Por primera vez en la historia del béisbol puertorriqueño, un perro recogerá los bates de los peloteros durante un juego oficial.

Su nombre es Salvatore, un pastor alemán de cuatro años que debutará como bat dog el próximo sábado en el Estadio Hiram Bithorn cuando la escuadra santurcina reciba a los Criollos de Caguas.

La innovadora iniciativa, aprobada por el director de torneo de la LBPRC, Carlos Berroa, busca combinar la educación sobre el bienestar animal y promover los espacios pet friendly en la isla.

Así lo explicó a Primera Hora el propietario de Victor Dog Academy y entrenador, Víctor Figueroa.

El propietario de los Cangrejeros, Carlos Iguina, junto a Salvatore. ( Suministrada )

“Es un momento simbólico para que el perro se integre a lo que es el juego de pelota, para fomentar también lo que son los lugares y las actividades pet friendly para incorporar nuestros perros y también para educar sobre el bienestar de nuestros perros", compartió el maestro.

Figueroa trabaja en colaboración con la marca y auspiciadores de los Cangrejeros, Toy Doggie, quienes se unieron para diseñar un plan de entrenamiento especializado para Salvatore.

“Este perro se lleva entrenando desde que tiene meses de edad. Él está full entrenado. Una vez nos dieron el sí para poder integrar al perro, empezamos a entrenarlo, específicamente a que recogiera el bate como tal", aseguró Figueroa.

“Llevamos ya aproximadamente como dos meses entrenándolo específicamente para eso. Ambientándolo también a trabajar en un parque de pelotas. ”, agregó.

Salvatore, descrito por Figueroa como “un perro supersólido”, fue presentado ante varios de sus compañeros jugadores de la novena cangrejera durante la conferencia del equipo de cara a la venidera campaña de la LBPRC, celebrada el pasado viernes en el Arena Medalla de Distrito T-Mobile en San Juan.

Los jugadores Rubén Castro, Brian Rey y Adalberto Flores junto a Salvatore ( Suministrada )

La temporada de la pelota invernal boricua arranca este jueves con el choque inaugural entre los Indios de Mayagüez y los Senadores de San Juan en el Estadio Isidoro “Cholo” García.