Las Atenienses de Manatí y las Explosivas de Moca se citarán desde el martes en el baile de coronación del Baloncesto Superior Nacional Femenino (BSNF) en busca de conquistar el segundo campeonato de la historia de sus franquicias.

La serie final al mejor de siete duelos arranca en el hogar de las Explosivas, el Coliseo Dr. Juan A. Sánchez Acevedo, a las 8:00 p.m. El duelo será transmitido en vivo por Punto 2.

Las Explosivas aseguraron su regreso a la serie final del torneo al vencer dramáticamente a las Pollitas de Isabela con marcador de 69-68 en un quinto y decisivo duelo el sábado en el Coliseo Dr. Juan A. Sánchez Acevedo.

PUBLICIDAD

Su última aparición en la final fue en 2022, cuando lograron el primer título del quinteto ante las Gigantes de Carolina. Ahora, el conjunto mocano, segundo de la fase regular con marca de 13-5, intentará repetir la hazaña de aquella temporada para sumar otro campeonato.

Por su parte, Manatí selló su boleto a la final el viernes tras imponerse en cuatro juegos sobre las Cangrejeras de Santurce, dejando en el camino a las campeonas y al equipo con mejor récord de la fase regular (14-4).

Las Atenienses, que regresan al escenario grande por primera vez desde el 2023, cuando cayeron ante las eventuales Gigantes, arribaron a la final guiadas por Michelle González en su primer año como técnica en el BSNF.

Manatí, que concluyó la campaña regular en el cuarto puesto con foja de 11-7, fue campeón en el 2019.

Desde los cuatro títulos consecutivos de las máximas campeonas de Carolina entre 2014 y 2018, en el BSNF no se ha logrado un back to back.