Los Patriotas de Lares defendieron su hogar, el Coliseo Félix Méndez Acevedo, y vencieron en cuatro parciales a los Cafeteros de Yauco ante una aproximadamente 2,100 personas que asistieron al único partido del calendario del sábado de la Liga de Voleibol Superior Masculino (LVSM).

Los marcadores del triunfo fueron 19-25, 25-17, 25-23 y 25-21.

Con esta victoria, Lares sumó los tres puntos disponibles y mantiene su invicto en cuatro salidas. A su vez, los Patriotas empataron en el primer lugar de la tabla de posiciones con los bicampeones Caribes de San Sebastián. Ambos equipos acumulan 11 puntos.

PUBLICIDAD

Yauco no sumó unidades y quedó con récord de 2-2 y cinco puntos, ubicándose en el quinto lugar de la tabla.

Con el encuentro nivelado a un set por bando, los Patriotas tomaron ventaja 17-10 gracias al ataque efectivo de Pablo Guzmán y al servicio directo de Nick West.

Sin embargo, los Cafeteros reaccionaron con un avance de 10-5, que incluyó un bloqueo sobre Guzmán, cerrando el marcador 22-20 aun a favor de Lares, que solicitó tiempo técnico.

Tras el receso, un bloqueo de Jessie Colón sobre Jair Santiago acercó a Yauco a solo un punto del empate. Luego, otro bloqueo sobre Guzmán igualó el set a 23. Lares llegó primero al punto de set (24-23) tras un error en ataque de Diego Negrón, y cerró el parcial con un bloqueo sobre el mismo jugador.

En el cuarto parcial, un bloqueo efectivo de Nick West y un remate fallido de los Cafeteros le dieron ventaja a Lares 19-16.

El equipo local alcanzó el punto de set 24-20 con un ataque de Jonathan Rodríguez por el centro, y cerró el partido con un remate de Gabriel Colón, quien rompió el bloqueo de Yauco por zona dos para sellar el 25-21.

La ofensiva de los Patriotas se distribuyó entre Santiago (16 puntos), West (14 unidades) y Garnett Muagututia (12 tanto).

Por Yauco, Diego Rosich aportó 11 unidades.

La LVSM continua este domingo con un duelo entre los Gigantes de Adjuntas entre los Plataneros de Corozal en el Coliseo Juan C. Berríos de Barranquitas a las 7:00 p.m.