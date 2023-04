Las Sanjuaneras de San Juan se transformaron en Cangrejeras de Santurce e iniciaron como un huracán la campaña del Voleibol Superior Femenino del 2023.

Derrotaron a todo el mundo al arrancar con una marca de 8-0 y se mantuvieron en el tope del standing o muy cerca de principio a fin del torneo. Solo flaquearon en la temporada cuando una serie de lesiones les hizo perder hasta cuatro jugadoras a la vez. Pero ya ese no es el perfil de las Cangrejeras, que incluso por primera vez en el año consideran jugar a tiempo completo con una tercera jugadora importada, lo que hicieron de manera intermitente durante la fase regular.

Con todo eso en el panorama, no es descabellado pensar que Santurce sea visto como el equipo a derrotar de camino al campeonato, y ahora a las Cangrejeras y a su técnico Jamille Torres les llegó la hora de la verdad y a partir del martes enfrentarán a las Atenienses de Manatí en una de las semifinales del VSF.

No es ‘cáscara de coco’ lo que enfrentarán ante las Atenienses. Y de superar a las Cangrejeras, se deberán enfrentar luego, en la final, al equipo ganador de un ‘Duelo de la Montaña’, edición playoffs, entre las campeonas Pinkin de Corozal y las Changas de Naranjito.

Así ven los rivales de las Cangrejeras el panorama de lo que les espera desde el martes.

Ramón Lawrence, dirigente de las Atenienses de Manatí

Pienso que no estamos ajenos al equipo que nos vamos a enfrentar.

Nos toca el equipo que llegó primero en la serie regular. Es un equipo con buena estatura y excelentes jugadoras. Por lo que el reto es que tenemos que hacer las cosas bien. Ser capaces de aprovechar las oportunidades que ellas nos den.

Tenemos que estar conscientes de que vamos a jugar con un equipo que tiene buena estatura en la malla y tenemos que jugar con sabiduría para sacar los puntos.

Siempre van a pasar errores y cosas, pero tenemos que tratar de minimizar los errores, aprovechar al máximo cada oportunidad que el rival nos dé.

(Según Lawrence, las Atenienses practicaron viernes y sábado. El domingo tendrían una sesión de gimnasio y practicarían lunes para iniciar su serie ante Santurce el martes).

Luis ‘Feñito’ Rodríguez, Changas de Naranjito

Sabemos lo que hizo Corozal en la temporada regular. Fue un equipo que fue de menos a más, que prácticamente estuvo peleando la primera posición hasta el último día. Sabemos que tenemos las manos llenas en la serie.

Es un equipo que tiene muy buen servicio y tenemos que prepararnos para eso porque lo hacen bien en ambos estilos, en flotador y en servicio brincado. Hemos estado trabajando para ese servicio. También tienen excelente ofensiva.

Hemos estado trabajando para el estilo de juego que presenta Corozal. Nuestra línea de pase es una bien fuerte, así que vamos a estar enfatizando en que nuestro pase esté en la zona para poder tener opciones de ataque por todos los lados. Si ellos logran establecer su servicio entonces es un poco más definido el ataque y se complica un poco la cosa porque en vez de una bloqueadora tienen dos. Así que básicamente es eso.

Otro punto es que no hemos jugado contra Corozal contra nuestra nueva refuerzo, Shelley Stafford.

Gracias a Dios todo el mundo está bien. La serie contra Juncos (que barrieron en tres juegos) nos vino como anillo al dedo para seguir aglutinando y conociendo a las demás jugadoras y al sistema de juego que estamos tratando de implantar.

Debemos controlar el servicio de Corozal. SI lo hacemos, nos permite tener opciones de ataque por todos lados. Y eso es lo importante para que ellas no puedan establecer su ritmo de juego, su bloqueo.

(Según Rodríguez, tras finalizar la serie contra Juncos el miércoles, le dio a su equipo libre el jueves y practicaron el viernes. El sábado tuvieron descanso y tendrían prácticas domingo, lunes y martes para el inicio de la serie el miércoles.)

Ángel Pérez, Pinkin de Corozal

Creo que la clave de nuestro equipo, al ser joven, debe ser mantener la calma emocional en una serie que entendemos que va a estar llena a capacidad todos los partidos. Un ‘Duelo de la Montaña’ que es algo de mucha tradición, aunque ha sido en masculino. Pero en femenino este año creo que los dos equipos están bastante parejos en términos de nivel, así que una clave será mantener la calma en los momentos difíciles que surjan.

Además, tener paciencia, porque entendemos que va a ser una serie larga, a seis o siete juegos. Poder mantenernos pacientes por el tiempo que tome y en los momentos difíciles poder tener la cabeza fría para tomar las decisiones correctas.

Va a ser una serie muy mental y muy emocional. Táctica y técnicamente somos dos equipos parecidos. Así que serán los detalles.

Nosotros no creemos en el descanso. Descansamos poco y entrenamos mucho. Esa es la mentalidad de nuestro equipo. El poder aguantar la intensidad de partidos largos y series largas. Yo creo que eso se trabaja a diario. Luego del último partido (de la serie regular, el 5 de abril) tuvimos dos días libres, y de ahí en adelante hemos practicado todos los días.

No hay días libres. Practicamos el sábado y lo haremos el domingo a las 9:00 a.m. otra vez. Para el atleta de alto rendimiento los días se escogen, y este no es el momento de escogerlos.

Las Cangrejeras no se confiarán de las Atenienses

Para el entrenador de Santurce, Jamille Torres, la postemporada que está por arrancar será una dura para su equipo. Elogia a su rival como un equipo joven y talentoso que no sacó a Caguas del camino por suerte sino a base de talento y gran nivel de juego.

Mirando a su panorama, esto dijo Torres:

Jamille Torres, Cangrejeras de Santurce

La realidad es que nuestro mayor reto durante la temporada fue volver a esta saludable. Buscar tener todas las piezas juntas y encontrar ritmo. Por eso jugamos duro hasta los últimos dos partidos cuando ya incluso teníamos asegurados el bye que tanto necesitábamos para descansar y tener a todo el grupo listo.

Ahora el reto es matchear la juventud de Manatí. Son jóvenes veteranas y vienen de cumplir una hazaña que les da una identidad. Tenemos que equiparar esa intensidad. Manatí no le ganó a Caguas por casualidad. En el papel son un gran equipo, aguerrido, bien dirigido. Tenemos las manos llenas. Tenemos que salir a competir. Será una serie dura.