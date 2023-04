Naranjito. Luego de haber vivido de cerca una de las tragedias más significativas de los últimos meses, los devastadores terremotos que asolaron Siria y Turquía, Brittany Abercrombie no deja de sonreír desde que regresó a Puerto Rico para integrarse a las Pinkin de Corozal de la Liga de Voleibol Superior Femenina.

La joven llegó a la isla el 19 de abril y, dos días después, estuvo en uniforme para la serie semifinal entre las Pinkin y las Changas de Naranjito.

“Se siente bien estar en casa”, compartió Abercrombie después del segundo triunfo de las Pinkin sobre las Changas. “Me han recibido con los brazos abiertos. Cuando regreso, estoy en mi casa. Parte de mi corazón está en Puerto Rico, amistades, familiares y me siento cómoda”.

PUBLICIDAD

El 5 de febrero, un terremoto de magnitud 7.8 sacudió el sur de Turquía, lo que causó devastación en el país y, además, miles de personas muertas y desaparecidas. Otros subsiguientes sismos menores aportaron a los daños catastófricos.

La jugadora se encontraba en ese país, ya que participaba en el torneo local. También estaba su esposo, el voleibolista puertorriqueño Pedro Nieves. En el caso de Abercrombie en ese momento estaba en Estambul, algo alejado del epicentro. Pero Nieves no corrió la misma suerte, pues al momento de la emergencia se encontraba en Gaziantep, una de las zonas afectadas por el sismo.

“No sentí los terremotos, pero nos llevaron a la ciudad y fue una experiencia aterradora saber que una persona que uno ama estaba en ese lugar solo. Pedro no habla turco y nadie hablaba inglés, así que fue escalofriante. Muchas personas perdieron sus vidas, así que nos sentimos bien agradecidos de estar vivos”, relató.

En medio del caos luego de un evento de esa envergadura, Abercrombie compartió que fue difícil reconectar con Nieves debido a que las carreteras terminaron en pésimas condiciones. Se mantuvieron en comunicación telefónicamente, pero solo en las áreas donde todavía había servicio.

“Mi club tuvo la generosidad de ubicarlo en un espacio que sirvió de refugio y comida por tres días. Mi equipo viajó a otra ciudad en Bélgica donde se estableció un campo de entrenamiento. Nos quedamos por seis semanas para entrenar y practicar sin juegos. Eventualmente regresamos, pero el gimnasio sufrió daños. Por suerte mi apartamento no, así que la vida volvió a la normalidad. No fue así en todas porque muchas todavía estaban afectadas”, indicó.

PUBLICIDAD

Abercrombie anticipó que la temporada en Turquía sería cancelada por la elevada suma de fallecidos.

“Solo la pospusieron por un mes. Pudo haber estado en Puerto Rico antes, pero terminamos un mes más tarde lo que se suponía”, dijo.

Lista para aportar

Abercrombie estuvo en cancha por breves instantes del segundo partido de la serie semifinal contra las Changas. Sin embargo, aseguró que está preparada física y mentalmente para cuando el dirigente Ángel Pérez la necesite.

“Confío en Ángel. Estoy lista para jugar, para darle ánimo a mis compañeras. Es su decisión y confío en él”, afirmó.

Pérez, por su parte, confesó que tiene un dulce problema en sus manos al contar nuevamente con Abercrombie.

Brittany Abercrombie sumó varios bloqueos durante su limitada participación. ( Stephanie Rojas )

“Tener una pieza como Brittany es un lujo, pero hay que saber cómo introducirla sin afectar lo que estamos haciendo. Ella puede estar en el banco de pie y tener el mismo efecto que estando dentro de la cancha. Contamos con ella ahora que está en Puerto Rico y le iremos incorporando poco a poco”, mencionó Pérez.

Abercrombie destacó que sus planes son permanecer en la isla en la eventualidad de que las Pinkin clasifican para la serie final.

“Me siento aceptada por este equipo y estaré ahí cuando me necesiten. Estoy muy contenta por ellas al verlas luchar. Si me necesitan, confío en la preparación que hice en Turquía para estar lista cuando me necesiten. Lo están haciendo bien, así que no cambien las cosas. Desconozco dónde estaré en dos semanas o un mes, así que estoy tomando las cosas un paso a la vez”, concluyó.