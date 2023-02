( The Associated Press )

Dentro de lo malo, mañana miércoles puede ser un buen día para Brittany Abercrombie y Pedro Nieves.

La pareja de voleibolistas boricuas, separados en Turquía debido los terremotos del domingo y lunes y a un compromiso de juego de ella en Estambul, pueden reencontrarse este miércoles, lo que sería una victoria dentro de la tragedia.

El reencuentro ocurriría si Nieves puede salir en carro desde la destrozada ciudad Gaziantep, en donde le encontró la tragedia, hasta Ánkara, que le queda a ocho horas y en donde está Abercrombie esperándole.

“Mañana, en algún momento, sabré si me puedo reencontrar con Pedro otra vez”, dijo Abercrombie.

PUBLICIDAD

Los terremotos separaron a la pareja de novios porque Abercrombie viajó en el fin de semana a la capital turca, Estambul, para jugar un partido de la liga de voleibol nacional en la que juega. Nieves, que le acompaña durante la temporada, permaneció en Gaziantep en lo que Abercrombie cumplía su juego en la distante ciudad.

Abercrombie viajó el lunes a Ánkara, que tampoco fue afectada, pero no ha podido avanzar desde ahí hacia Gaziantep porque no lo permiten las autoridades. Y Nieves no ha podido salir de Gaziantep porque las carreteras están averiadas por el terremoto y las autoridades solamente permiten el tránisto de vehículos de rescate.

Nieves reafirmó que está bien y en salud en Gaziantep. El club en el que juega Abercrombie le ha puesto a su disposición un refugio para descansar, calentarse de las temperaturas por debajo de punto de congelación que hay en la ciudad, y donde puede alimentarse.

“Gracias a Dios estamos bien. Saludables y seguros”, dijo Nieves en comunicación con Primera Hora por vía de Whatsapp.

A su alrededor lo que hay es desastre, sin embargo.

Las autoridades turcas ya han contabilizados miles de muertos, víctimas de los derrumbes de estructuras en la antigua ciudad, con una población de 2.1 millón de habitantes, localizado al oriente de Turquía en frontera con el también severamente afectado país de Siria.

Gaziantep está ocupada con el proceso de rescatar sobrevivientes o de encontrar muertos. Está inaccesible por las carreteras que quedaron destrozadas por el movimiento de la tierra o el colapso de los eficifios y casas. También está ocupada por los esfuerzos de importar ayuda desde otros lados.

PUBLICIDAD

Nieves tratará de evadir esos esfuerzos y obstáculo para salir de la ciudad, manejar a Ánkara durante 8 y 11 horas, si no encentra en la ruta otros contratiempos, para darle un abrazo a su novia.

“Mañana (miércoles) haremos el intento de movernos para Ánkara”, dijo Nieves en plural porque anda en compañia de otros familiares de jugadoras del club.

Abercrombie y Nieves llegaron a Turquía en el 2022 para la temporada 2022-23 que inició en octubre. Son novios desde el 2021. Ambos juegan voleibol Superior, ella con las Pinkin y él con los Caribes de San Sebastián. Ambos también son jugadores nacionales que vieron acción en el 2022 en los respectivos Campeonato Mundiales de la Federación Internacional de Voleibol.

Si ocurre el encuentro tarde o temprano, la idea de la pareja es permanecer en Ánkara hasta que puedan regresar a Gaziantep para recoger sus pertenencias en el apartamento de séptimo piso en el que estaban viviendo y que no sufrió daños mayores. Ese es el apartamento de donde Nieves salió corriendo con solamente un abrigo para refugiarse en las calles.

Pero primero, lo primero: el reencuentro.

“Tratará de conseguir una buena ruta para salir y viajar hacia nosotros. Estoy esperanzada de que mañana nos reencontremos en Ánkara”, dijo Abercrombie.