Los miembros del Comité Olímpico de Puerto Rico (Copur) aprobaron una moción sometida por el Comité Ejecutivo para amonestar a Carlos Beltrán por su rol como gerente general y, a su vez, apoderado alterno de las Sanjuaneras de la Capital durante la pasada temporada de la Liga de Voleibol Superior Femenino mientras ocupa las posiciones de Secretario General y Delegado del Interés Público del Copur.

La moción fue aceptada después de escuchar un resumen del informe de la Comisión Investigativa que el Copur estableció en septiembre de 2021 para recopilar los hechos y, además, someter unas conclusiones y recomendaciones. Dicha comisión estuvo compuesta por Jorge Sosa, Mildred Colón Rodríguez y Luis Rivera Toledo, quien escribió una opinión disidente.

El conflicto tuvo su génesis por una demanda que radicó Marcos Martínez, apoderado de las Sanjuaneras contra la Federación Puertorriqueña de Voleibol luego de la cancelación de la serie final del Voleibol Superior a favor de las Criollas de Caguas debido a que el sexteto de la Capital no compareció a los partidos. La determinación de la gerencia de la franquicia se debió a que no se le permitió sustituir a una jugadora con un embarazo de alto riesgo.

Según el informe, Beltrán conversó directamente con César Trabanco, presidente de la Federación de Voleibol sobre la intención de solicitar la sustitución. Asimismo, se encontró que le insistió a Martínez que el curso a seguir era permitir que el equipo participara de la serie final contra las Criollas, cosa que no ocurrió.

Sin embargo, dos de los tres integrantes de la Comisión de Investigación determinaron que Beltrán no encontraron “hechos que apunten a la posible violación de la Constitución de Comité Olímpico de Puerto Rico o de sus reglamentos por parte del Delegado por el Interés Público y Secretario General, Carlos Beltrán”. También sometieron unas recomendaciones para establecer un Código de Ética.

Rivera Toledo argumentó en un escrito que forma parte del informe final que, debido a que el Copur no posee un Código de Ética y que los miembros, por ello, se rigen por el establecido en el Comité Olímpico Internacional. Rivera Toledo entendió que Beltrán sí incurrió en un conflicto de interés.

Durante la Asamblea Extraordinaria se aprobó la amonestación. ( Xavier García )

Al final, el Pleno del Copur aprobó de manera unánime la amonestación hacia Beltrán.

“Se apercibe de que se abstenga de incurrir en conducta que ponga en duda su fidelidad a los postulados Olímpicos y al Comité Olímpico de Puerto Rico so pena de ulteriores medidas. Se exhorta a todos los representantes de Interés Público y a todos los miembros del Copur y a la Federaciones a actuar conforme a los postulados del olimpismo y evitar situarse en posiciones de conflicto”, reza la moción aprobada.

Luego, Beltrán sostuvo que está complacido con la solución.

“Se cerró el capítulo en términos deportivos porque realmente mi relación con la Federación es de muchos años y de colaboración. Mi interés siempre ha sido aportar al país. Puerto Rico me ha dado mucho, me acogió y mi presencia aporta a las federaciones”, sostuvo Beltrán al concluir la reunión.

Beltrán reconoció que estaba dispuesto a dejar vacante las posiciones de ocupa dentro del Copur si los integrantes del pleno así lo hubiesen solicitado.

“No puedo renunciar porque me escogieron ellos. Si me piden que renuncie, pues no tendría otra alternativa, pero sería abandonar el compromiso que hicieron. He sido electo cuatro veces, nadie ha corrido contra mi. Desde ese punto de vista sería faltar a las federaciones que puedo ayudar”, concluyó.