La Liga de Voleibol Superior Femenino acordó este pasado fin de semana fijar el 25 de marzo del año entrante como la fecha tentativa para comenzar su próxima temporada.

La decisión fue tomada en una reunión de los apoderados del torneo. Una similar realizarán los directivos de la liga masculina este próximo sábado.

Mientras, los apoderados de la liga femenina también fijaron fecha de un sorteo de jugadoras, así como una fecha límite para que los equipos puedan solicitar dispensas, si lo ven necesario. También acordaron pagar a enero una segunda parte de la deuda que tienen con la Confederación Norceca, informó el director del torneo, José ‘Picky' Servera.

La liga femenina inicia sus torneos tradicionalmente en enero. Servera dijo que escogieron marzo para tener más espacio de preparación en el marco de la aún vigente la pandemia del coronavirus.

“Sabemos que para enero la vacuna no va a estar y, si lo hay, no habrá una inmunización completa para Puerto Rico”, dijo Servera, quien reconoció que tampoco tiene seguridad de que en marzo exista una vacuna contra el coronavirus.

“Esa fecha de marzo es una que no depende del todo de nosotros”, agregó.

Servera dijo que el ánimo de los equipos es jugar con público y que utilizarían todas las canchas disponibles. Agregó que hay ambiente para jugar con refuerzos.

En la reunión de apoderados y directivos de la Federación Puertorriqueña de Voleibol participaron seis de las nueve franquicias activas en la liga femenina. Estuvieron presentes representaciones de las Criollas de Caguas, Changas de Naranjito, Amazonas de Trujillo Alto, Pinkin de Corozal, Llaneras de Toa Baja y Polluelas de Aibonito.

La representación de las Criollas de Caguas afirmó en la reunión su compromiso de jugar en el 2021, informó el presidente de la Federación, César Trabanco. El apoderado de las pentacampeonas Criollas, Furiel Ramos, dijo hace un par de meses que se inclinaba a no jugar en el 2021 porque no contaría con cinco de sus jugadoras que están activas en el exterior.

El cancelado torneo del 2020 contó con la reactivación de las Pinkin de Corozal.

No participaron de la reunión las Indias de Mayagüez, Valencianas de Juncos ni Orientales de Humacao. En el caso de Mayagüez y Juncos, ambos equipos fueron excusados de la reunión, no así Humacao, el cual no dejó saber razones de su ausencia y por lo tanto fue contado como una ausencia.

Las Polluelas y las Orientales no vieron acción en el torneo 2020, el que fue cancelado en marzo, casi dos meses después de haber comenzado el mismo.

“Si Humacao no juega en el 2021, pierde la franquicia”, advirtió Servera.

Los apoderados acordaron realizar el sorteo de jugadoras en 13 de febrero. Para eso, los equipos deben someter su listado de reservas el 22 de noviembre.

Y los equipos que quieran solicitar dispensas tendrán hasta el 22 de enero.

La fecha fijada para el comienzo del torneo es tentativa.

Pero para el apoderado de las Llaneras de Toa Baja, Marcos Martínez, la fecha es más frágil que el estatus de tentativo. Martínez estuvo presente en la reunión del sábado.

“No tengo contestación en este momento”, dijo Martínez a la pregunta de si jugará en el 2021 y qué municipio lo haría.

“Si sucede, voy a hacer todo lo posible por jugar. Pero mientras más pasa el tiempo, más me desconecto con el voleibol”, agregó.

Otro de los acuerdos fijados por los apoderados fue el pago de $15,000 a la Confederación Norceca en enero del 2021 para saldar parte de la deuda que tiene la liga con jugadoras refuerzos.

El pago lo harán nuevamente los siete apoderados que participaron en el pasado torneo: Caguas, Naranjito, Mayagüez, Juncos, Toa Baja, Corozal y Trujillo Alto, informó el presidente de la Federación Puertorriqueña de Voleibol, César Trabanco.

Trabanco agregó que cada equipo debe depositar al 20 de diciembre $2,443 para reunir el pago de $15,000. Dejó abierta la puerta para que, si no celebrarán el torneo 2021, se pospongan el pago a Norceca.

El pago de $15,000 en enero es el segundo de tres que la FPV se comprometió a hacer para poder contratar nuevamente jugadoras refuerzos.

Trabanco dijo que los apoderados no señalaron una siguiente fecha para reunirse y darle seguimiento a los planes que comenzaron el sábado.

Toca el turno a la Liga Masculina

Mientras, la Liga de Voleibol Superior Masculino se reunirá el sábado próximo para comenzar a discutir la posibilidad de jugar en el 2021.

Su torneo 2020 no arrancó. Estaba señalado para iniciar en mayo, pero los apoderados decidieron cancelarlo por la pandemia. En el 2019 vieron acción los campeones Mets de Guaynabo, Changos de Naranjito, Mulos de Juncos, Indios de Mayagüez, Llaneros de Toa Baja y Cafeteros de Yauco.

Los Llaneros desaparecieron como franquicia. Aunque no estuvieron activos en el 2019, los Plataneros de Corozal y los Gigantes de Carolina tienen franquicias activas.