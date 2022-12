Con el marcador empate a 13-13 en el quinto parcial, el rematador de los Plataneros de Corozal, Alexander Robles, atacó efectivo contra las manos del bloqueo de los Mets de Guaynabo para darle la ventaja a su equipo, 14-13.

Robles, aún eufórico por el importante punto que le dio a su equipo, regresó a juego para conseguir un enorme bloqueo uno contra uno ante Jean Carlos Ortiz, para darle la victoria la noche del sábado a los Plataneros y empatar la serie semifinal (1-1) Liga de Voleibol Superior Masculino (LVSM).

Los parciales del emocionante partido finalizaron con marcadores de 25-27, 25-20, 23-25, 25-20 y 15-13.

PUBLICIDAD

“Importantísimo este juego. Hace tiempo no defendíamos la cancha de nosotros y qué bueno que fue en un momento tan importante como hoy”, expresó el experimentado jugador de los Plataneros, Ulises Maldonado, quien fue el mejor anotador por los ganadores con 28 puntos, tres en servicios directos.

“Este juego fue algo raro, porque estuvimos dominando varios sets pero aunque tuvimos la oportunidad de acabar el juego más temprano, sin quitarle mérito al gran juego de Guaynabo, nosotros no supimos ejecutar”, reconoció el veterano voleibolista.

Sobre su compañero Alexander Robles, Maldonado dijo que: “desde la marca en el bloqueo, en el servicio, ataque, utilizando recursos, jugó súper bien; por eso está aquí. Alexander me salvó. Cogí un gorro que no tenía que coger en el último set y me salvó”.

Robles y Ezequiel Cruz consiguieron 15 puntos cada uno, tres de ellos bloqueos para ambos. Robles, además, realizó siete defensas y 23 pases. Jonathan King, que tuvo un gran juego en la malla esta noche, hizo nueve puntos, cuatro de ellos en bloqueos; y David Menéndez con ocho.

Por Guaynabo, 16 de Jean Carlos Ortiz, 15 de Romero y nueve de Jorge Mencía.

La semifinal entre Mets (1-1) y Plataneros (1-1) continuará el martes, 6 de diciembre, a las 8:00 p.m., en el Coliseo Mario “Quijote” Morales de Guaynabo.

“Necesitamos cerrar los sets. Hoy lo vimos. Hoy tuvimos el momento de ganar el set y terminar temprano. Vamos para el próximo juego con la mentalidad que del punto 20 al 25 no podemos fallar más”, sentenció Maldonado.

“Somos veteranos y queremos un campeonato. Muchos jugadores se quieren retirar ya y no se quieren ir con las manos vacías. Tenemos eso en mente y es lo que nos motiva a jugar mejor cada vez”, concluyó.

Ambas semifinales (Corozal-Guaynabo y Yauco-Naranjito) recesan hoy domingo.