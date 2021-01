¡Apúntele otro a Manolo Concepción!

El técnico de voleibol toabajeño acaba de sumar a su resumé el empuje de otro dirigente puertorriqueño a un puesto en la NCAA. Y es que el hombre que llevó a Fernando Morales a un puesto técnico en el voleibol universitario ahora ha visto como otro recluta suyo, el corozaleño Héctor Reyes, ha sido nombrado igualmente a un puesto de dirigente colegial.

Reyes fue fichado la semana pasada como dirigente del equipo de America Internacional College en Massachusetts, el que jugará a partir del 2022 en la División I-II de la NCAA.

Tanto Morales como Reyes iniciaron sus rutas hacia sus puestos en propiedad al ser reclutados por Concepción para ser sus asistentes en el equipo femenino de la Universidad de Evansville en Indiana.

Manolo nos dio la oportunidad y lo agradezco - Fernando Morales

Morales dirige al propio equipo de Evansville, mientras que Reyes arma el del International College. Concepción, por su parte, anda ahora como asistente del equipo femenino de la Universidad de Eastern Illinois.

Morales, inclusive, fue nombrado dirigente de la Selección Nacional femenina estando como dirigente de Evansville y agredece mucho a Concepción. Morales asumió el puesto de dirigente en propiedad en Evansville cuando Concepción partió a Eastern Illinois.

“Manolo nos dio la oportunidad y lo agradezco”, reconoció Morales sobre su también excompañero de juego en el colegio Rosa Bell de Guaynabo.

Morales tiene de asistente a otra recluta boricua de Concepción, Melissa Rabell, y él reclutó, por su parte, al boricua Jesús Echevarría como asistente.

De hecho, Evansville abrió el lunes la temporada 2021 con un triunfo 3-0 sobre Indiana State. Las puertorriqueñas Alondra Vázquez y Melanie Feliciano lideraron el ataque con 13 y 11 puntos, respectivamente.

Reyes está más marcado por Concepción que Morales, quien llegó a la NCAA con una larga experiencia profesional e internacional y que le ayudó a absorber conocimientos de técnicos locales e internacionales.

Reyes, por su parte, fue jugador de béisbol pero, corozaleño al fin, conocía el voleibol. Es hijo de un exapoderado de los Plataneros en el Voleibol Superior y se hizo profesional de Data Volley, un programa de acumulación de base de datos que llegó a Puerto Rico en el inicio de la década del 2000 y la que tanto usan los equipos para ofrecerle a sus jugadores las tendencia en cancha de los rivales.

Reyes, de hecho, fue estadístico con los Plataneros y ascendió con su trabajo a la Selección Nacional con Javier Gaspar, con quien también trabajó en los Mets de Guaynabo en el Voleibol Superior.

Concepción supo de Reyes en Guaynabo y lo reclutó por referencia. El resto es historia.

“De Evansville fui al programa de Iowa State porque fue Manolo quien me empujó a hacer la movida. Fue él quien me dijo que esa plaza se abrió, que tenía que solicitarla. Y lo hice. Y para pasar a American International, Manolo hizo todo lo posible para que me cogieran. Me consta. Fue básicamente mi asesor”, contó Reyes.

Reyes describe a Concepción como una persona de amplios conocimiento del voleibol, un estudioso del juego. Lo resumió como un junkie del voleibol, además de una persona desprendida.

Tanto Concepción, Morales y Reyes estudiaron o son egresados de la Universidad de Puerto Rico.

Ha sido enriquecedor ver a esas personas triunfar - Manolo Concepción

Concepción, por su parte, dijo que se enorgullece de abrirle las puertas a otros puertorriqueños, a quienes reconoció por estar dispuestos a hacer un cambio grande en sus vidas y a mantener una mente abierta para el conocimiento.

“Ha sido enriquecedor ver a esas personas triunfar”, dijo Concepción, quien fue jugador de voleibol escolar (Rosa Bell), universitario (El Colegio de Mayagüez y Concordia College) y de Voleibol Superior (Caribes de San Sebastián). Su carrera, de paso, se vio acortada por una lesión poco común. La vista de Concepción fue disminuyendo luego de que un ataque le impactara los ojos mientras hacía una gestión de bloqueo.

Pero se preparó muy bien académicamente. Terminó haciendo un bachiller y un master en Ashford University y sacó una certificación de Nivel III de coach con la Federación Puertorriqueña de Voleibol, además de una como Coach Internacional por la Federación Internacional de Voleibol.

Fundó en el 2013 el programa de voleibol de Evansville, que está en manos de Morales en su octava temporada de existencia.

Y cuando no ha podido llevar técnicos y atletas boricuas a la NCAA, Concepción ha desarrollado a boricuas en el voleibol técnico gracias al programa Volley Junkies que tanto conocimiento impartió virtualmente durante los meses muertos de la pandemia gracias a la participación de técnicos boricuas como Gaspar y Keno Gándara, a internacionales como el estadounidense Karch Kiraly, el argentino Marcelo Méndez y e italiano Giovanni Guidetti.

Volley Junkies se transmitió por Facebook Live. Los programas están disponibles en esa plataforma.

Reyes cree que Volley Junkies define a Concepción como una persona que estudia y que quiere que los demás también se llenen de conocimientos y experiencias.

“Esa plataforma es la mejor evidencia”, dijo.