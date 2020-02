El árbitro boricua con carnet internacional y atleta paraolímpico en los Juegos Río 2016, el trujillano Edgar LaForest, falleció el miércoles en la noche.

LaForest, de 53 años, murió de cáncer.

Sus restos serán velados este jueves, viernes y sábado en la funeraria La Gloria de Trujillo Alto. Será enterrado el sábado en el cementario La Resurección de Trujillo Alto, informó la Federación Puertorriqueña de Voleibol (FPV).

Luego de ser atleta de voleibol de cancha en su juventud y sufrir un accidente de tránsito que le afectó su movimiento en la pierna derecha, LaForest se convirtió en árbitro de voleibol en el 1992 en la FPV para los torneos de Voleibol Superior, recordó su colega árbitro Arnaldo ‘Abuelo’ Piñero.

“Fue una persona seria, de mucho carácter, pantalonú. Excelente árbitro, muy recto. Los jugadores lo respetaban por eso”, recordó Piñero.

Pertenececió desde un principio a la Asociación de Oficiales de Voleibol de Puerto Rico, de la que fue su presidente, añadió Piñero.

Previo al accidente, fue atleta integrante de las selecciones menores en los años 80 y jugador de Voleibol Superior con Trujillo Alto, su pueblo natal.

Obtuvo su carnet internacional en el 2003 en México, dijo Piñero, quien recordó que LaForest tuvo el potencial para pitar en Mundiales y Olimpiadas.

“Internacionalmente, por su limitación de caminar, a lo mejor lo pudieron haber mirado con otros ojos. No llegó a la elite por otras cosas. Eso son otros 20 pesos”, dijo Piñero.

LaForest llegó a pitar en Campeonatos Norceca. Pitó en el Campeonato Sub19 del 2015 en Argentina. Sus últimos eventos de adultos fueron el Challenger Cup del 2019 en Canadá y el Norceca Championship Cup en Estados Unidos de ese mismo año.

A la vez que pitaba, LaForest fue de los propulsores en Puerto Rico del voleibol sentado, que es la versión olímpica de este deporte a nivel paralímpico. Fue propulsor junto a otros jugadores como Hugo Storer, José Zabala y René Aquino.

Hace unos años, lamentó que no hubo equipo de voleibol sentado en Puerto Rico y se convirtió en jugador de Estados Unidos, llegado a ser atleta en los Juegos Panamericanos Toronto 2015 y en los Juegos Olímpicos Río 2016.

"No fue fácil llegar a Toronto 2015 y no poder desfilar con el equipo de Puerto Rico. Esas son cosas que le duelen a uno porque yo me muero por representar a Puerto Rico”, dijo LaForest en el 2016.