El Comité Olímpico de Puerto Rico visitó en Italia al voleibolista carolinense Gabriel García, a quien considera un atleta “medular” para el programa de la Selección Nacional de voleibol.

Así lo confirmó el director del Departamento de Alto Rendimiento del Comité Olímpico de Puerto Rico, Fernando Olivero, hijo.

“La razón principal por la que estamos de visita es a ver atletas medulares e importantes en este ciclo olímpico, y estaba Gabi en planes en ese calendario de visita porque es un atleta sumamente importante para los próximos compromisos del ciclo”, dijo Olivero, hijo.

García le anunció el pasado viernes a la Federación Puertorriqueña de Voleibol su decisión de cambiar su ciudadanía deportiva por la estadounidense. Olivero dijo que al momento de tener la reunión con García ya el jugador tenía la decisión tomada.

La Federación Puertorriqueña de Voleibol (FPV) conversó, por medio de su presidente César Trabanco con García, para entender los motivos de su interés de jugar por Estados Unidos luego de más de siete años jugando por Puerto Rico. Éste les notificó que es una decisión basada en su interés de asegurar su futuro, lo que tiende a dar a entender que recibiría una sustancial aportación económica de la USA Volleyball, algo que posiblemente nunca logrará recibir en Puerto Rico.

Una vez García le estableció a Trabanco sus motivos, el directivo le dejó saber que no consentirá al pedido, lo que contestó por escrito tanto al jugador y la USA Volleyball. Explicó que como director del voleibol en la Isla no puede acceder a renunciar al principal jugador de la Isla en la actualidad. Sí acordó que la decisión final sobre autorizar o no el cambio será delegado en quien puede tomar la decisión, la Federación Internacional de Voleibol (FIVB).

El presidente de la FPV, César Trabanco, dijo que en su contestación negativa argumentará la importancia que tiene el jugador para la Selección Nacional. García es uno de los principales jugadores de la llamada nueva generación que aspira a devolver a la Selección boricua al sitial en que estuvo en la década del 2010 detrás del liderato en cancha de Héctor ‘Picky’ Soto.

Olivero dijo que tuvo con García una conversación privada que se centró en la decisión del jugador de cambiar de ciudadanía deportiva.