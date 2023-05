Juana Díaz. El martes, Leira Ortiz debutó como asistente de la Selección Nacional Sub 19 de Puerto Rico. El jueves, su hermana Ivania Ortiz ganó el campeonato del Voleibol Superior con las Pinkin de Corozal.

Hoy, su fenecido padre, el dirigente Ariel Ortiz, debe estar gozando de haber sembrado el amor por el voleibol en su familia, en sus hijas.

“Tengo que darle el crédito a su padre, que en paz descanse. Estaría tan orgulloso. De verdad que sí“, dijo Ivonne de Jesús, viuda de Ortiz y madre de Leira e Ivania.

Ortiz falleció sorpresivamente en el 2020, luego de sufrir un derrame cerebral. Dirigió Voleibol Superior y las selecciones menores de Puerto Rico, además de que fue director atlético de la poderosa Universidad Metropolitana.

Ariel Ortiz fue coach de voleibol, padre de jugadoras y exdirector atlético de la Universidad Metropolitana (UMet). ----- ( JUAN ANGEL ALICEA MERCADO )

En vida vio a Leira quedar campeona en el Voleibol Superior con las Criollas de Caguas entre el 2014 y 2017. Al mismo tiempo veía el desarrollo de Ivania, quien es 5 años menor que Leira.

Lo nuevo hubiese sido ver a Ivania jugando y ganando, además de ver a Leira en la faceta técnica que él hizo por tantos años.

Ivonne lo presenció manejando entre Juana Díaz, en donde Leira estaba asistiendo a la Selección, y Corozal y San Juan, en donde Ivania estuvo con las Pinkin jugando la serie final ante las Cangrejeras de Santurce.

“Me quedé en un Airbnb y trabajé remoto para ver a Leira debutar como asistente. Y me fui con Ivania a Corozal a celebrar el campeonato”, reveló sobre los viajes que dio para presenciar los frutos que Ortiz hubiese querido ver. “Ha sido muy gratificante. Bien emocionante. Ivania ha tenido una gran temporada y ayudó un montón a las Pinkin. Y ver a Leira ahí me hace muy orgullosa. Es una fajona; trabaja, dirige en clubes y está estudiando leyes”.

Ivania Ortiz, aquí rompiendo el bloqueo durante un partido de las Pinkin en el Voleibol Superior. ( Suministrada )

Ivania fue Novata del Año en la temporada 2022 con las Pinkin. También quedó campeona con el equipo este año. Es bicampeona, como lo fue Leira con las Criollas.

Leira se retiró en el 2020, en el año en el que Ortiz falleció, y ha estado trabajando en el área técnica del voleibol en el reconocido club Borinquen.

Dijo que llegó a trabajar como asistente de la Sub 19 por el proceso de selección que creó la Federación Puertorriqueña de Voleibol, además de que fue recomendada por el coach Julio ‘Piro’ Rubira, así como a la apertura de la Federación a técnicas femeninas para las selecciones.

Leira confirmó que su presencia en el cuerpo técnico de un equipo nacional debe tener a su padre dando brincos en el cielo.

“Mi papá debe estar extremadamente contento. Han sido muchas las personas que me ha dicho que... ¡Hay fiesta en el cielo! Y la realidad es que es así. Debe estar bien contento y orgulloso de todos nosotros. Somos una familia que hemos vivido en las canchas. Se lo he dicho a mami; la coincidencia de que Ivania estuviese en la final y de que yo estuviese aquí con esta oportunidad para devolverle al voleibol lo que tanto me ha dado. Estoy contenta y mi papá debe estar tres veces más contento y orgulloso”, dijo Leira.