Luego de ganar su primer partido del Volleyball Challenger Cup en Zadar, Croacia, gracias al tardío retiro de Camerún del torneo, el equipo nacional de voleibol femenino de Puerto Rico se mediría el sábado a las 8:00 a.m., hora puertorriqueña, a las anfitrionas en las semifinales del torneo que clasifica a solo un equipo a la Liga de Naciones de la Federación Internacional de Voleibol (FIVB).

De acuerdo con la página del torneo, en el que participan solo ocho equipos, el partido correspondiente al jueves ante las africanas Puerto Rico lo ganó por confiscación debido a que Camerún tuvo problemas para obtener visados de entrada a Croacia.

Ese mismo día, Colombia sacó un impresionante triunfo sobre Francia en cinco parciales que les permitió adelantar en el torneo de eliminación sencilla.

Para la etapa de semifinales del sábado, entonces, se medirían Colombia y Bélgica a las 3:00 a.m. del sábado y las boricuas enfrentarían a las croatas a las 2:00 p.m. hora local.

De ganar, las boricuas irían al partido por el campeonato y el pase a la Liga de Naciones el domingo a las 8:00 a.m. hora de Puerto Rico. De perder, no podrían avanzar a la Liga de Naciones y jugarían a las 3:00 a.m. del domingo por el tercer y cuarto puesto del torneo.