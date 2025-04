Tan solo un detalle está claro de cara a la final de la Liga de Voleibol Superior Femenino (LVSF) entre las Cangrejeras de Santurce y las Criollas de Caguas: el baile de coronación arranca el martes en el Coliseo Roger Mendoza.

Lo que podría estar en duda es la participación de las refuerzos de ambas escuadras si la serie se extiende a un séptimo duelo. El último y decisivo duelo se celebraría el 4 de mayo, día que concluyen los permisos de las jugadoras importadas.

En conferencia de prensa el lunes en un restaurante de la capital, el secretario de la Federación Puertorriqueña de Voleibol, Gerardo Negrón, dijo que la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Voleibol (Norceca) está al tanto de la posibilidad de disputarse el séptimo encuentro a la fecha límite de permisos de las refuerzos.

“Se ha enviado (a Norceca) una información de que se podría llegar a esa posibilidad”, expresó Negrón, y aseguró que en pasados años, la Norceca - que rige el voleibol en la región- no ha puesto traba para extender los consentimientos para que las jugadoras continúen en la isla.

Sin embargo, las defensoras campeonas cuentan con la checa Helena Grozer y la neozelandesa Tamara Otene, que pertenecen a la Confederación Europea de Voleibol, y por las cuales Norceca no puede interceder.

Su extensión necesita de otro proceso por parte de la FPV.

A lo expuesto por Negrón reaccionó, de inmediato y con descontento, el apoderado de Santurce, Marcos Martínez.

“No voy a jugar sin mis jugadoras refuerzos”, aseguró Martínez. El apoderado confirmó, a su vez, sus expresiones con Primera Hora . “Si pasa el 4 de mayo, yo no jugaría un partido. Volvemos a lo mismo. Sería jugar en desventaja porque Helena es parte integral de nuestro equipo”, dijo.

En el 2021, las Cangrejeras, antes Sanjuaneras, tomaron la decisión de no jugar en la serie final, justamente frente a las Criollas, debido a que no pudieron sustituir a la refuerzo Destinee Hooker por embarazo. La base de la FPV para denegar la petición fue que la gestación no es un motivo que aparece en el reglamento del ente federativo para sustituir jugadoras. El único motivo que contempla el reglamento es una lesión.

Un séptimo encuentro se celebrará en cancha neutral.