Luego de atravesar el momento más difícil de su vida con el sorprendente fallecimiento de su hermana, Pilar Victoriá López, Sofía centró sus fuerzas en su primera temporada en la Liga de Voleibol Superior Femenino (LVSF).

Sofía encontró en el voleibol un escape y una fuente de fuerza de la mano de su familia, el cuerpo técnico y de sus compañeras en las Criollas de Caguas.

Y con una determinación admirable y aun con un corazón en duelo, se armó y tachó una de sus tres metas de la campaña: convertirse en la Novata del Año del torneo 2025.

Las otras dos son finalizar con el premio a la Jugadora Más Valiosa del certamen y el campeonato de la liga. Las Criollas están a un duelo de conseguir el pase a la final al dominar la semifinal 3-2 ante las Mets de Guaynabo. El próximo partido es el miércoles en el Coliseo Mario “Quijote” Morales.

“Estoy por un proceso de duelo que yo no sabía cómo iba a venir ni cómo iba a jugar y poco a poco, pero mis compañeras y todo el staff me han ayudado a estar centrada y tener una buena temporada”, compartió Victoriá López a medios de la prensa tras el cuarto duelo de la semifinal en el “Quijote”.

“Realmente yo dije ‘I’m going to reach high’ y si llego, llegué, y si no, yo di mi 100%, pero vuelvo y repito, ha sido una temporada demasiado difícil”.

La joven cagüeña de 22 años recibió 112 votos para conquistar el galardón. Su trabajo en cancha durante la fase regular fue respaldado con 189 ataques, 26 bloqueos y ocho servicios directos en 68 parciales, para un promedio de 3.28 por parcial

“Ha sido una temporada demasiado difícil en cuestión mental. Ha sido un journey realmente difícil. Pero he tenido un equipo y un staff demasiado maravilloso que me han ayudado en todo este proceso, me lo han hecho bastante fácil entre lo malo”, dijo.

“Realmente quienes me recargan son mis compañeras de equipo. Nos vemos todos los días. Hay veces que uno piensa como que ‘ay, Dios mío, las tengo que ver otra vez’, pero realmente para mí es ‘qué bueno, las voy a ver otra vez’”, compartió la atacante.

La complicación de su campaña se debe a la muerte repentina de Pilar en Turquía, el pasado agosto, donde se preparaba para jugar como refuerzo del club Belediyespor. La también atacante fue encontrada sin vida en su habitación tras no reportarse a un entrenamiento de su equipo. Un informe de autopsia reveló que Victoriá, de 28 años, falleció por causas naturales.

De hecho, es a Pilar a quien Sofía le dedica su reconocimiento.

“Primeramente, (se lo dedicó) a mi hermana Pilar Marie Victoria López, a mi mamá y a mi papá por todo ese esfuerzo durante mi carrera. Realmente mi hermana, fue quien me enseñó todo lo que sé, así que primeramente a ella y luego a mis papás”, explicó la jugadora, que al conocer la noticia del galardón rompió en llantos.

“Me quito el sombrero”

El galardón de Sofía es para su familia una de esas primeras ráfagas de claridad dentro del dolor, que los lleva arropando hace siete meses.

“Dentro de toda la oscuridad que hemos vivido y seguimos viviendo -van siete meses-, este premio de Sofía y la actuación que ha tenido ha sido como que un rayito de luz en toda esta oscuridad”, expresó a Primera Hora su progenitor, Luis Ernesto Victoriá.

“Estamos bien orgullosos de todo el trabajo que ha hecho. Como padre, como fanático y como deportista, digo ¡wow!”, agregó.

El padre, quien fue lanzador de béisbol Doble A, reconoció el valor de su hija en cancha, que ha tenido que afrontar la tristeza como jugadora y hermana. Esta temporada de la LVSF es dedicada a Pilar.

“Me quito el sombrero ante mi hija, porque yo en sus zapatos no sé de verdad cómo yo lo hubiese manejado. Yo fui atleta, estoy retirado, así que este duelo me ha tocado vivirlo como papá, lejos del deporte. Sofía le ha tocado trabajarlo durante una temporada y no sé cómo lo ha hecho”, compartió

Con la voz entrecortada, Victoriá, padre, expresó la frustración que carga al recordar el deseo que tenían sus hijas de compartir uniforme.

“No te puedo negar que como padre me arranca y me destruye el corazón, que yo sé que Sofía quería este momento tenerlo con “Pilu” (Pilar). Han sido muchos pasos, caminos, tropiezos y muchas enseñanzas. Ha sido un camino bien largo y te lo digo como papá, es frustrante”, aseveró.

En la LVSF, Pilar ganó el campeonato con las Criollas en 2019.