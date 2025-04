Con liderazgo indiscutible y precisión en cada acomodo, la capitana de las Criollas de Caguas, Raymariely Santos, ha sido galardonada como la “Colocadora del Año” en la Liga de Voleibol Superior Femenino (LVSF).

Este reconocimiento llegó apenas días después de su nombramiento como “Regreso del Año”.

“Ha sido un reto bien gratificante. Desde el principio me han querido y aceptado con los brazos abiertos. Han sido pacientes, me han ayudado muchísimo con mi situación de salud con las migrañas. Pero lo más que he recibido es el apoyo de las chicas, del staff, de toda la fanaticada. Estoy muy agradecida de representar a las Criollas de Caguas y de poder estar luchando por un campeonato”, expresó Santos en declaraciones escritas.

Las Criollas, que dominan la semifinal ante las Mets de Guaynabo 3-2, se colocaron el sábado a un duelo de conseguir el pase a la final. La serie continúa el miércoles en el Coliseo Mario “Quijote” Morales de Guaynabo.

Santos, de 33 años, se impuso a su contraparte de las Atenienses de Manatí, Julianna Askew, con 99 votos.

Askew sumó 94.

El tercer lugar fue para María Clara Carvalhaes (Mets de Guaynabo) con 25 votos, seguida por Andrea Fuentes (Cangrejeras de Santurce) con 13.

También recibieron apoyo en la votación Naomi Cabello (Valencianas de Juncos) y Emma Grome (Changas de Naranjito).

A lo largo de la fase regular, Santos acumuló 349 acomodos en 67 parciales, con un impresionante promedio de 5.21 por set. Su impacto en el torneo la llevó a formar parte del Equipo Estrella en la sexta y novena semana de competencia.