¡Puerto Rico lo logró!

La Selección Nacional derrotó a República Dominicana en cinco emocionantes parciales en la semifinal, para avanzar a la gran final por la medalla de oro de la XX Copa Panamericana de Voleibol Femenino de Mayores, que se jugará mañana, domingo, en el Auditorio Juan “Pachín” Vicéns.

Puerto Rico venció a República Dominicana con marcadores de 25-18, 21-25, 20-25, 25-22, 15-7. De esta forma, las boricuas le quitaron el invicto a las dominicanas, las despojaron de su corona de la Copa Panamericana, que habían ganado en las últimas dos ediciones; y se desquitaron la derrota en la fase de grupos.

PUBLICIDAD

La selección de 🏐 femenino 🇵🇷 acaba de lograr lo que parecía imposible... derrota en 5 parciales a República Dominicana



Las boricuas juegan mañana la final, buscando ese primer 🥇 en la Copa Panamericana de Voleibol Femenino ✊🏽



📹: Federación Puertorriqueña de Voleibol pic.twitter.com/J2jsr0t6ru — Comunidad 21 (@21escomunidad) August 13, 2023

“¡Llegó la victoria! Estuvimos esperando 11 años por esto”, declaró Fernando Morales, técnico nacional, tras la gran victoria. “Sabíamos que este grupo lo iba hacer. Quizás no pensábamos que fuera tan pronto, pero sabíamos lo harían”, puntualizó.

“Ellas no se quitaron sin nuestras dos jugadoras más importantes, Brittany (Abercrombie) y Shara (Venegas). Este grupo no se quita. No dudan de ellas. No le tienen miedo a nadie, y lo han demostrado. Tuvimos un juego malo contra México, volvimos y tuvimos tres juegos buenos corridos (todos a cinco sets)”, reconoció Morales, mientras era felicitado por el presidente de la Federación Puertorriqueña de Voleibol (FPV), Dr. César H. Trabanco; la presidenta del Comité Olímpico, Sara Rosario; y por su madre María Victoria “Beba” López.

Paola Santiago hizo siete de sus 14 puntos en el decisivo set del partido. (Carlos Romero, hijo) ( Suministrada )

Las boricuas hicieron una gran remontada tras perder el segundo y tercer parcial, para extender el partido a un quinto set. La rematadora puertorriqueña Paola Santiago fue la protagonista del set decisivo.

Con Santiago en el servicio, Puerto Rico logró un rally de cinco puntos consecutivos, incluyendo dos aces, para despegar 7-3. Ella misma remató para el 8-3, y ampliar la ventaja. Puerto Rico tuvo el control del parcial para ganar, 15-7, y ponchar su boleto a la final. Santiago hizo siete de los 15 puntos de Puerto Rico en el quinto set.

Fernando Morales, entrenador de Puerto Rico, celebra el triunfo del cual dijo se llevaba 11 años de espera. (Carlos Romero, hijo) ( Suministrada )

“Las claves de hoy fueron la agresividad y Paola Santiago, quien salió del banco y nos cambió el juego en todo: en la ofensiva, en el saque, hizo el rally, y defendió. Ella hizo de todo en el quinto set”, destacó Morales sobre la Jugadora Más Valiosa y Novata del Año de la Liga de Voleibol Superior Femenina (LVSF) 2023 con las bicampeonas Pinkin de Corozal.

PUBLICIDAD

“No tengo palabras para esta victoria. Fue un gran trabajo en equipo. Todas aportamos para esta victoria. Estoy muy orgullosa del trabajo que hemos hecho este verano. Me mantuve calmada y seguí las instrucciones de Fernando (Morales, entrenador) de servirle a Brayelin (Martínez). Estaba con la mente fría de atacarla con el servicio y así fue”, dijo Santiago.

El presidente de la Federación Puertorriqueña de Voleibol, Dr. César Trabanco, celebra la victoria. (Carlos Romero, hijo) ( Suministrada )

Alondra Vázquez fue la mejor anotadora de Puerto Rico con 22 puntos (20 ataques, 2 bloqueos); Pilar Victoriá con 15 puntos (11 ataques, 3 bloqueos, 1 ace); y Paola Santiago con 14 puntos (12 ataques, 2 aces). Por República Dominicana, Bethania de la Cruz con 20 puntos (14 ataques, 2 bloqueos, 4 aces); Brayelin Martínez con 17 puntos (15 ataques y dos bloqueos); y Gaila González con 17 puntos (15 ataques y dos bloqueos).

Puerto Rico jugará por la medalla de oro este domingo a las 6:00 p.m. contra Argentina. Las boricuas nunca antes han ganado este torneo, y durante gran parte de la pasada década un media siempre fueron detenidas en esa gestión por precisamente la República Dominicana.

Alondra Vázquez y Valeria León se abrazan tras la victoria. (Carlos Romero, hijo) ( Suministrada )

“Mañana (hoy) a buscar la de oro (ante Argentina). Ya estamos aquí, ya no hay cansancio que valga. El torneo ha sido largo y fuerte pero no hay que pensar en más nada”, sentenció el técnico boricua.

Puerto Rico ha jugado sus últimos tres partidos a cinco sets para 15 parciales corridos. Tras la derrota con México en cuatro sets, las boricuas perdieron, 3-2, ante República Dominicana en el cierre de la fase de grupos. En cuartos de final, el sexteto patrio se impuso, 3-2, ante Colombia; y esta noche, ganaron 3-2, frente a las dominicanas en semifinales.

PUBLICIDAD

El itinerario para el último día de competencia de la Copa Panamericana es el siguiente:

12:00 p.m. Canadá vs. México (Posiciones 7/8)

2:00 p.m. Colombia vs. Perú (Posiciones 5/6)

4:00 p.m. Estados Unidos vs. República Dominicana (medalla de bronce)

6:00 p.m. Argentina vs. Puerto Rico (medalla de oro)

Los boletos están a la venta en https://ticketera.com/.

Los afiliados activos de la Federación, como los jugadores y jugadoras, entrenadores, árbitros, jueces de línea, anotadores, y demás personal afiliado, tendrán entrada libre de costo en entrada general al presentar evidencia en la puerta del coliseo. Además, los niños y niñas menores de cinco años entran libre de costo. Todo menor debe estar debidamente acompañado por un adulto.