El presidente de la Federación Puertorriqueña de Voleibol (FPV), César H. Trabanco, tronó contra el discurso que presentó la gobernadora Wanda Vázquez para levantar algunas de las restricciones que fueron impuestas el pasado marzo cuando surgieron los primeros casos del virus COVID-19 en Puerto Rico.

Trabanco exige explicaciones sobre cómo se trabajarán los deportes locales debido a que no está detallado en el documento de 17 páginas que circuló el Medical Task Force el 25 de abril.

“En el sector de entretenimiento y recreación, los cines y teatros podrían representar condiciones favorables para la propagación del virus en un grupo de personas, por lo cual su reapertura no es recomendable en estos momentos. Igualmente, los conciertos, festivales y actividades multitudinarias no deben ser fomentadas hasta que haya una vacuna, tratamiento o suficiente inmunidad de grupo”, reza el documento.

“Basado en esas recomendaciones no tenemos una fecha para dar inicio al deporte y entendemos que hasta que no se tenga una vacuna o la cura, no habrá fecha. El gobierno tiene que saber que nosotros necesitamos que el deporte sea incluido como un ente aparte. Es una industria que genera empleos”, declaró Trabanco, médico de profesión, mediante una comunicación escrita.

“No estoy pidiendo que juguemos mañana, entendemos los riesgos. Estamos de acuerdo que se mantenga el toque de queda y las restricciones, pero que nos den una fecha. Que nos digan si lo van a reconsiderar o si van a mantener el deporte con las mismas normas que están en el documento para el entretenimiento. El deporte no lo tocan en ningún momento en ese folleto, aunque el deporte se pudiera considerar un entretenimiento”, sentenció el líder del voleibol boricua.

La temporada regular del Voleibol Superior Femenino permanece en suspenso desde el pasado marzo cuando se decretó un toque de queda comenzando a las 7:00 p.m. hasta las 5:00 a.m. del siguiente día.

“Si el Task Force entiende que el deporte es entretenimiento que nos digan que le aplicarán esas mismas normas o que nos digan que por falta de tratamiento, cura o vacuna, no podremos jugar. Entendiendo que cada deporte es diferente y se pudiera atender de manera individual”, apuntó Trabanco.

“Que nos digan qué alternativas tenemos o cuáles son las que nos dan. Sé que no puedo jugar mañana por el virus, porque el virus está ahí y estará por mucho tiempo, pero el Gobierno tampoco me deja jugar. Como médico entiendo que se nos ha aflojado la mano un poco antes de tiempo, pero desde el punto de vista del deporte, necesitamos una fecha aproximada y cuáles son los criterios para comenzar a hacer deporte. Queremos que alguien conteste nuestras preguntas”, reclamó.

El presidente de la FPV recalcó que su organismo fue el primer ente deportivo en el país en establecer un protocolo de precaución en las canchas. El mismo fue compartido con la Federación de Béisbol y el Baloncesto Superior Nacional (BSN).

“No estoy pidiendo un trato preferencial para el deporte, estoy pidiendo fechas estimadas que se puedan considerar, y bajo cuáles condiciones se pueden hacer”, sentenció Trabanco. “Mucho antes de que aparecieran los casos positivos en Puerto Rico y del toque de queda, la Federación Puertorriqueña de Voleibol creó y puso en práctica el protocolo de seguridad en cada cancha en la que las jugadoras no se saludaban, no podían estar en los camerinos, había desinfectantes en todas las esquinas, limpieza máxima en los baños y más. Como conocemos el protocolo de seguridad, estamos dispuestos a presentarlo de nuevo. Además, ya estamos haciendo gestiones para que en el momento que se decida jugar, se le haga las pruebas (de COVID-19) a los participantes”, explicó.

La Liga de Voleibol Superior Femenina (LVSF) estaba en su quinta de semana de serie regular cuando llegó la pandemia y se detuvo toca actividad deportiva en Puerto Rico.

“Respeto las recomendaciones del doctor (Fernando) Cabanillas y tienen mucha base. Él es una persona muy respetada, es un gran médico y científico del país, pero es lo mismo que menciona el Medical Task Force en el documento de 17 páginas. Exigimos respuestas”, concluyó Trabanco.