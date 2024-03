Fernando Morales ha anunciado hoy lunes que ha aceptado una oferta de trabajo para convertirse en el nuevo técnico de la Selección Nacional Femenina Mayor de Corea.

El anuncio ha sido ofrecido mediante un comunicado de prensa de la Federación Puertorriqueña de Voleibol, la cual ha apoyado al entrenador que tendrá que dejar su puesto como dirigente de la Selección Nacional boricua.

En las próximas semanas, Morales iniciará un nuevo capítulo en su carrera como dirigente de voleibol frente a la escuadra coreana que tendrá a su cargo desde este 15 de abril, y lo hará con su asistente, el también boricua, Jesús Echevarría.

“Cuando recibí la oferta me pasaron muchas cosas por la cabeza, como dejar la Selección de Puerto Rico, en la que he estado tanto tiempo como jugador y como coach; pero obviamente era una gran oportunidad como coach que me abrirá muchas puertas en mi carrera”, expresó Morales, de 42 años de edad. “Lo consulté con gente que confío, con exjugadoras y con otros entrenadores, y el 99% me dijeron que era un gran paso para mi carrera y lo debes hacer”, agregó.

Morales fue el dirigente de la Selección Nacional Femenina Mayor desde octubre de 2020, y jefe entrenador del equipo de voleibol femenino de la Universidad de Evansville en Indiana desde 2019.

“La decisión se me hizo difícil por dos razones: una, y la más difícil, dejar a Puerto Rico; y dos, uno está estable aquí en Estados Unidos y todo está corriendo bien en la universidad; pero cuando entré a dirigir siempre quería hacerlo en otras ligas y en otras selecciones, y no pude dejar pasar esta oportunidad”, manifestó Morales.

Corea ocupa la posición número 40 en el escalafón mundial del voleibol femenino, Puerto Rico está 16.

“Corea lleva dos años sin ganar en la VNL (FIVB Volleyball Women’s Nations League), no ganaron un partido en el Preolímpico, y no clasificaron a las Olimpiadas porque bajaron mucho en el ranking y es por eso que deciden hacer el cambio (cuerpo técnico)”, explicó el técnico boricua. “Las prácticas comienzan el 15 de abril, pero ellos me quieren antes para ver los juegos de la liga. Lo único que hay este año es la VNL y luego tendremos un campamento para seguir entrenando el equipo”, añadió Morales, quien indicó que tendrá traductores para comunicarse con sus jugadoras.

“No conozco el nivel de inglés de las jugadoras, pero será una de tantas cosas nuevas a las que me encontraré cuando llegue a Corea”, señaló.

Apoyo total de Trabanco a su decisión

“Trabanco me apoyó 100%. Estoy bien agradecido con Trabanco primero, porque si no fuera porque él me dio la confianza de dirigir la Selección de Puerto Rico, no se me presenta esta oportunidad; y segundo, él me hizo más fácil la decisión al tener su apoyo”, destacó Morales.

“Lo pensé como 10 veces para llamarlo (a Trabanco) porque uno se asusta porque no sabe cómo reaccionará, pero desde que se lo mencioné me apoyó. Y gracias a los que hice con la Selección Nacional es que se me da esta oportunidad porque en la entrevista me lo mencionaron, que estaban bien impresionados con los resultados que obtuvimos en el Preolímpico y por eso fue que me ofrecieron el puesto”, confesó el también excolocador de la Selección Nacional Masculina.

Entre los mayores logros que Morales obtuvo al mando de la Selección Femenina Mayor, destacó “la medalla de plata en el Campeonato NORCECA en el 2021, que fue mi primer torneo; plata en los Juegos Centroamericanos y de Caribe (San Salvador 2023) y plata en la Copa Panamericana (Ponce 2023)”.

“El pasar de segunda ronda en el Campeonato Mundial de 2022 (en Países Bajos y Polonia) fue otro gran logro, y las victorias en el Preolímpico del año pasado que le ganamos a Bélgica por primera vez en la historia. También le ganamos a Bulgaria y Argentina. Estos fueron los mejores torneos que hemos tenido en la historia”, señaló Morales. “Y la victoria ante República Dominicana (Copa Panamericana 2023 en Ponce) es algo que no voy a olvidar”, apuntó.

Por su parte, el presidente de la Federación Puertorriqueña de Voleibol (FPV), Dr. César H. Trabanco, confirmó el apoyo que le brindó a Morales en la toma de decisiones a la vez que se prepara para nombrar un nuevo cuerpo técnico para la Selección Nacional Femenina Mayor.

“Para mí es un orgullo estar en el camino de Fernando y haber puesto un granito en este desarrollo y ser parte de algo histórico”, sentenció Trabanco. “Fernando había hablado conmigo y lo respalde. Él tiene mi apoyo total en la decisión que ha tomado de dirigir la Selección Nacional Femenina Mayor de Corea”, añadió.

“Oportunidades como esta aparecen una sola vez en la vida, y aplaudo y respaldo totalmente a Fernando (Morales) en su decisión”, manifestó el presidente de la FPV. “No troncho futuros a nadie. En 35 años formando médicos, he estado siempre a favor del crecimiento del ser humano. Le deseo el mayo de los éxitos en esta nueva oportunidad, y a Jesús (Echevarría) también”, subrayó.

“En el 2020 cuando nadie nos quiso ayudar, Jesús estuvo presente y nos ayudó en los momentos difíciles. Le deseo mucho éxito a ambos en Corea”, dijo Trabanco.

El líder federativo, quien indicó que la salida de Morales será una baja para la Selección Femenina, anunciará esta semana el nuevo cuerpo técnico.

“El viernes anunciaremos el nuevo cuerpo técnico para la Selección Nacional Femenina que tiene unas diminutas, pero reales, opciones a clasificar a las Olimpiadas de París 2024″, declaró Trabanco. “El cuerpo técnico será nuevo en su totalidad. Agradezco, de antemano, el trabajo realizado y el respaldo que le dieron a nuestro programa de Selecciones Nacionales y a la Federación por los pasados tres años”, agregó.

“Tendremos un cuerpo técnico de experiencia para los compromisos de la Selección en 2024. Tenemos que coger puntos en los torneos que participaremos para subir en el ranking; y los equipos que están arriba bajen”, explicó el líder del voleibol puertorriqueño. “Las posibilidades son bajas, pero existen”, concluyó Trabanco.