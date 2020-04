El líder anotador de la NCAA, integrante del primer equipo Todos Estrellas de esa liga, Jugador del Año de la competitiva Conferencia MPSF, el carolinense Gabriel García, tiene las credenciales necesarias para hoy ser nombrado Jugador del Año de la NCAA, dijeron varios puertorriqueños con experiencia y contactos en el voleibol univesitario de Estados Unidos.

Primero debe ganar hoy la votaciones para el premio por parte de la Asociación de Coaches de Voleibol de Estados Unidos (AVCA), la que también considera otros jugadores con credenciales similares a los del boricua que juega para la Universidad Brigham Young en Utah.

García solidificó ayer martes su candidatura al ser escogido por la AVCA al primer equipo Todos Estrellas de la NCAA. Otros dos boricuas, el esquina Pelegrín Vargas, hijo, (Purdue Fort Wayne) y el acomodador Carlos Rivera (Long Beach State) fueron escogidos como Mención Honorífica al Todos Estrellas.

PUBLICIDAD

Ese reconocimiento de All Star es clave, pero no tan importante como el haber sido escogido Jugador del Año de la Conferencia MPSF, que es una de las dos más competitivas de la NCAA, dijo el exesquina y candidato al premio Jugador del Año de la NCAA en el 1998, Víctor ‘Vitito’ Rivera.

“Si lo va a ganar es porque lo fue en la conferencia, que tiene peso”, dijo Rivera, un dos veces (1998, 1999) nombrado al primer equipo Todos Estrellas por su acción con la Universidad de Lewis.

En la MPSF juegan equipos tradicionales como UCLA, USC, Stanford y Pepperdine, entre otros de la costa oeste.

García fue el Jugador Más Valioso de esa conferencia al liderar al primer clasificado BYU y a la NCAA en puntos por set (5.46) y en total de aces 56. Atacó positivo 4.00 remates por set y su promedio de efectividad en la ofensiva fue de .344.

BYU tuvo marca de 17-1 en la temporada acortada debido a la pandemia del coronavirus.

Otros jugadores tienen credenciales similares a las del boricua de 6’7 de estatura, como el opuesto búlgaro Rado Parapunov, quien lideró a la segunda clasificada Universidad de Hawái. El zurdo de 6’9 fue también un primer equipo Todos Estrellas de la NCAA y salió escogido Jugador del Año de la igualmente competitiva Conferencia Big West.

La MPSF y la Big West son conferencias del oeste, de donde han salido 26 de los 29 premios Jugador del Año que la AVCA ha seleccionado desde el 1991.

PUBLICIDAD

Parapunov superó a García en efectividad de ataques (.377 vs. 344) y promedio de remates positivos por set (4.66 vs. 4.47). Pero el boricua le superó en aces (.92 vs. .11), defensas (1.52 vs. 1.44) y bloqueos (1.00 vs. .84) por set. También fue mejor en puntos por set (5.46 vs. 5.28).

El boricua parece tener la ventaja sobre Parapunov y otros candidatos, según ha escuchado el dirigente boricua de NCAA y de voleibol de clubes en California, el exesquina estrella de la universidad USC, Juanchi Figueroa.

“Entiendo que debería ser él. Lo que he escuchado de otros coaches de masculino es en que entienden que debería ser él”, dijo Figueroa, dirigente del equipo femenino de la Universidad Cal State y quien es coach en el club A4 del boricua Joaquín Acosta en California.

Figueroa entiende que no debe ser un factor en contra de García el hecho de que él es un junior, versus otros candidatos al premio que son seniors.

García se convertiría en el segundo puertorriqueño en ganar el premio luego de George Roumain (Pepperdine), quien lo ganó en el 1998 y 1999. Sin embargo, García sería el primero desarrollado en Puerto Rico. Roumain nació en Bayamón y se crió en Estados Unidos.