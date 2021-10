Este sábado, el voleibolista carolinense Gabriel García hará su debut en la Superliga de Italia, uno sin precedente en el voleibol boricua.

García y el club Lube Civitanova juegan este sábado su primer partido de la Superliga ante el equipo Padua. El boricua de 22 años y 6′7 de estatura dijo que está listo para el momento histórico.

“Estoy bien positivo de que voy a dar el grado, confiando de que tengo el talento para darle éxito a mi equipo”, dijo el opuesto que es novato en el ambiente profesional.

Es posible que García debute como titular con el Lube porque ha comenzado en el cuadro regular en los cuatro partidos de fogueo que hizo el equipo, incluyendo uno el martes, cuando enfrentó al club Perugia del cubano Wilfredo León y atacó de 15-10 y terminó el encuentro con 11 puntos.

“Al menos el coach me tiene esa confianza de seguir mejorado. A lo mejor soy yo (titular). Eso lo veremos en estos días. Yo estoy trabajando para eso”, dijo quien se reportó al equipo hace tres semanas.

Su posible titularidad surgió también porque el proyectado opuesto titular del equipo, el italiano Ivan Zaytsev, se recupera de una operación de rodilla.

Lube es el campeón defensor de Italia y campeón europeo del 2019. Tiene en su cuadro a cuatro estrellas del voleibol internacional, los cubanos Osmany Juantorena y Roberlandy Simón, el argentino Luciano de Cecco y el brasileño Ricardo Lucarelli. Zaytzev, por su parte, es uno de los jugadores más potentes del mundo.

El debut de García es sin precedente en el voleibol boricua porque ningún jugador recién egresado de universidad ha hecho su debut profesional en Europa con un equipo del calibre de Lube y con oportunidad de jugar a diario.

Los boricuas Ricky Amon, George Roumain y Maurice Torres también dieron el salto de universidad a Italia. De los tres, Amon fue producto de Puerto Rico, como García, que es egresado de St. Francis School en Carolina. Roumain y Torres se desarrollaron en Estados Unidos. Torres sigue jugando con Puerto Rico. Ahora bien, ninguno de ellos fue debutar jugando para un equipo “All Star” como Lube.

“Salir de universidad al mejor equipo de Italia... nadie lo ha hecho”, dijo Amon, quien fue en los 80 pionero en Italia entre los boricuas luego de una destacada carrera en UCLA además de ser egresado de la ‘High’ de la Universidad de Puerto Rico. “Felicito a Gabriel y le deseo el mejor de los éxitos. Eso le va a abrir puertas”.

Gabriel García durante su presentación con el club Lube, que tiene sede en Marche, en la costa Adriática de Italia. ( Suministrada/Lube Civitanova )

García sorprendió con la firma con el Lube por ser relativamente muy joven para jugar en una liga considerada de jugadores adultos. El mismo club dijo al firmarlo que el plan del equipo era desarrollar al opuesto carolinense para el futuro. Pero los planes cambiaron hace dos meses con la operación a Zaytsev y la proyección de García como titular.

El boricua dijo que ha tenido que madurar más rápido de los que esperaba para poder ayudar al equipo a ganar desde el principio. Agregó que todas las estrellas le han ayudado en el proceso.

“Ellos llevan años jugando y yo tengo que acelerar mis motores y llegar a otros niveles más alto más temprano de lo que se supone. Tengo que madurar para dominar el juego para ser dominante y salir victorioso en todo lo que se proponga el equipo”, dijo.

“De Cecco (acomodador) corre un juego impresionante, para ganar, estrategicamente para ganar. Cuando me da la bola, hago mi mejor esfuerzo para hacer el punto y, si no, voy con otra mentalidad para ayudar. Eso también lo estoy aprendiendo, a reciclar el balones, ponerlos en juego para tener otra oportunidad. Me siento cómodo. No es un equipo hipócrita, que solo piensa en sus victorias personales”, agregó.

García, por lo tanto, ha tenido poco tiempo para soñar con la posición privilegiada en que se encuentra.

“Sí me impresionó estar entre estos estrellas, gente que uno los ve en las Olimpiadas, en las finales. Tuve un momento de reflexión y dije: ‘estoy aquí con ellos. Se puede’. De verdad que ha sido un proceso bien divertido”, dijo.