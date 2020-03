Trujillo Alto. Luego de solidificarse como opuesto de las Llaneras de Toa Baja en la pasada temporada, la atacante Génesis Collazo aceptó soltar esa posición este año a pedido del equipo.

Pero no solamente acogió la propuesta de soltar la posición, sino que también aceptó el reto de jugar la posición de esquina, que incluye una gran responsabilidad: el fundamento de recibir el balón, que es donde nace la ofensiva.

Collazo, que nunca había sido pasadora en el Voleibol Superior, dijo que ha tomado bien el cambio.

“Soy una jugadora pro equipo y voy a seguir trabajando”, dijo.

Los planes de las Llaneras son usar del opuesto a la refuerzo Yeliz Basa, de Turquía, quien ha tenido un buen desempeño cuando ha podido jugar. Basa hizo 34 puntos en la victoria 3-2 sobre las Indias de Mayagüez la semana pasada. No comenzó la temporada por falta de visado. También ha perdido juegos por padecer de influenza y de una lesión de tobillo. También hizo 26 puntos en la derrota 3-2 ante Naranjito el pasado 16 de febrero.

Collazo dijo que ante la petición de las Llaneras comenzó a trabajar en el recepción desde que jugó en la Liga Copuvo con las propias Llaneras. También dijo que ha trabajado en ese fundamento durante las mañanas.

Pero como los problemas no vienen solos, Collazo se vio afectada hace dos semanas por la influenza que rondó por el equipo y que le sacó de ritmo.

Al día de hoy, con Toa Baja en su décimo juego, Collazo dijo que no ha podido encontrar su forma.

“Perdí 8 libras con la influenza. Pero también me afectó emocionalmente porque estaba trabajando desde Copuvo con mi pase y me afectó, y todavía me estoy recuperando”, dijo.

Hasta la semana pasada, Collazo promediaba de 2.69 puntos por set. El año pasado promedió 4.68.

Collazo y las Llaneras no han arrancado la temporada como esperaban. En 10 resultados ha ganado solamente dos triunfos de tres puntos. Tiene marca de 4-6.

Entre las ausencias por influenza, lesiones y cambios en el cuadro del equipo de Luis ‘Wicho’ Aponte, Toa Baja no ha puesto a maquinar a capacidad que se esperaba.

“Para el equipo que tenemos es para estar muchísimo mejor. Se que va a llegar ese momento. Pero estamos tratando de salir del hoyo”, dijo.