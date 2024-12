Con el opuesto egipcio Hisham Yousri lidiando con una lesión en el pulgar derecho, el dirigente de los Mets, Gerardo De Jesús, acudió al novato Gregory Torres en el sexto partido de la serie final de la Liga de Voleibol Superior Masculino (LVSM), en el que Guaynabo se jugaba la vida contra los Caribes de San Sebastián.

La estrategia dio resultados, y Torres se convirtió en la figura principal de la ofensiva metropolitanos con 20 puntos, 16 en ataques, dos en bloqueos y dos en servicios directos para forzar un decisivo encuentro por el campeonato, programado para este sábado en el Auditorio Juan “Pachín” Vicens, en Ponce, a partir de las 8:00 de la noche.

Y para De Jesús, la actuación del atacante, de 21 años y 6′4″ de estatura, no fue una sorpresa, pues reconoce las cualidades ofensivas que posee el opuesto.

“Gregory es un jugador de mucho talento. Ha estado en los programas nacionales desde las categorías juveniles y ahora pertenece al adulto, así que no es sorpresa. El que no ha venido a la cancha y nunca lo ha visto piensa que el chamaco es nuevo, pero este es el mismo jugador que yo llevé a Cuba hace tres años y le metió 18 puntos al mejor equipo de Cuba. Así que no es un novato tradicional porque ha rozado con jugadores de alto nivel”, dijo el entrenador de los Mets en un aparte con la prensa local tras concluir el sexto desafío de la final.

“Yo sabía que en esta liga iba a funcionar porque la liga de nosotros es caliente y se juega todos los días. Gregory domina este ambiente. Ese chamaco le mete 20 puntos al más lindo y al más feo”, agregó sobre el voleibolista que fue nombrado a finales de octubre Novato del Año.

Gregory Torres recibe un balón durante el sexto juego de la final de la LVSM contra los Caribes de San Sebastián. ( Xavier Araújo )

Y es que Torres no solo ha brillado en la postemporada, pues en la serie regular sumó 171 ataques, 16 bloqueos y 16 servicios directos para un total de 203 puntos, con un promedio de 3.33 en 61 sets. Esto provocó que se llevara el galardón con 60 votos, superando al colocador de los Cafeteros de Yauco, Eli Irizarry, quien obtuvo 41.

Pero, esto era lo que se anticipaba de un atacante que era considerado una promesa por expertos desde sus tiempos en el Colegio Católico Notre Dame, en Caguas. Demás está decir que ha cumplido con dichas expectativas hasta ahora, pues en lo que va de su joven carrera vistió los colores del Equipo Nacional en el torneo Final Six de Norceca y el Mundial de Voleibol en 2022. Además, participó en la Copa Panamericana con la Selección Sub-21 y adulta, al igual que en el Challenger Cup en 2023.

Sin embargo, lo más que le impresiona al técnico de las cualidades de Torres es la entrega con la que se desempeña en cancha cuando los minutos cuentan. “Tiene la cabeza para los momentos grandes”, comentó.