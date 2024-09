Como muchos jóvenes que practican el voleibol, Jamille Torres soñaba desde pequeño con algún día ser un jugador profesional y vestir la camiseta de Puerto Rico, pero el camino que le tocó fue otro.

Después de jugar con la Universidad Politécnica de Puerto Rico en la Liga Atlética Interuniversitaria (LAI), decidió empezar a dirigir con apenas 21 años.

Con el tiempo, el naranjiteño ha tenido la oportunidad de estar al frente de equipos de la liga superior en ambas ramas. Hace apenas cinco meses, llevó a las Cangrejeras de Santurce al campeonato de la Liga de Voleibol Superior Femenino (LVSF). Mientras que el año pasado quedó subcampeón con los Changos de Naranjito en la Liga de Voleibol Superior Masculino (LVSM). De hecho, fue nombrado Dirigente del Año en ambos torneos.

Sin embargo, el mayor galardón de su carrera lo recibió el pasado fin de semana cuando la Federación Puertorriqueña de Voleibol (FPV) lo anunció como el nuevo dirigente de la Selección Nacional de voleibol masculino en sustitución de Ossie Antonetti, quien ahora fungirá como asesor de los dos sextetos adultos.

“A veces cuando uno crece lo que sueña es ser jugador y ponerse la camisa (de Puerto Rico), pero papá Dios me dio la oportunidad de otra manera. Yo vengo de categorías menores. He pasado el proceso y poder estar aquí al frente de la Selección masculina es una gran meta cumplida. Es un sueño hecho realidad, pero ahora viene la parte difícil que es hacerlo de la manera correcta”, expresó Torres en entrevista con Primera Hora .

En cambio, el técnico afrontará este nuevo reto en su carrera con confianza, debido a que por los pasados seis años asistió a Antonetti en el Equipo Nacional, por lo que conoce de primera mano a la nueva generación de voleibolistas que pertenece al programa. Antonetti estuvo al mando del sexteto masculino desde el 2018, cuando reemplazó al exjugador nacional Ramón “Monchito” Hernández.

Jamille Torres, Ossie Antonetti y el cuerpo técnico de Puerto Rico previo a un juego de la Selección Nacional de voleibol masculino. ( Suministrada )

“Creo que tenemos a una generación dorada con jugadores que vienen con unas carreras marcadas, así sea teniendo éxito en la NCAA o en el exterior. Eso lo hace interesante porque no vamos a empezar con novatos. Vamos con jóvenes que tienen ya una carrera hecha. El futuro es brillante”, opinó.

Ese joven núcleo que forma parte del programa nacional incluye a jugadores como Omar Hoyos, que está en España con el Pamesa Teruel; Jamal Ellis, que está en el equipo de la Universidad Fairleigh Dickinson de Nueva Jersey; Klistan Lawrence, que está en Italia con el OmiFer Palmi; Pelegrín Vargas, campeón, Jugador Más Valioso y Novato del Año de la pasada temporada de la LVSM; y Jonathan Rodríguez, quien el año pasado estuvo en Turquía con el Volley Schönenwerd.

A esa lista se le añaden promesas como Lorenzo Rivera, hijo de Vitito Rivera; Daniel Henwood y Diego Estrada.

“La lista es enorme. Son chamacos que tenemos la mira puesta en ellos porque sabemos lo que pueden sumar a nuestro programa nacional”, indicó.

Al ser abordado sobre sus metas como dirigente nacional, Torres compartió que lo primero que desea es confirmar el estatus de Puerto Rico en el Campeonato Mundial masculino, que se celebrará en Filipinas del 12 al 28 de septiembre de 2025.

La Selección Nacional quedó fuera del Mundial luego de que las 15 plazas restantes fueran asignadas el pasado viernes a los equipos mejores clasificados en el ranking de la Federación Internacional de Voleibol.

No obstante, Puerto Rico estuvo a ley de una posición para conseguir su boleto y, como las demás selecciones deben confirmar su participación en el Mundial, Torres guarda esperanzas de que al conjunto patrio se le dé la oportunidad de ir a Filipinas.

“Uno nunca sabe. Hay equipos que están pasando por crisis económicas o lo que sea y de repente se nos podría dar la oportunidad de ir y competir en el Mundial”, explicó.

Asimismo, resaltó que tiene como objetivo que el Equipo Nacional sumé los puntos necesarios que le permitan competir en la Liga de Naciones.

“Yo creo que esa es una meta clara que debemos establecer para este próximo ciclo olímpico. Creo que tenemos el talento para hacerlo, así que vamos paso a paso”, dijo.

Desde que este torneo adoptó esta nueva identidad en 2017, Puerto Rico no ha podido clasificar. En cambio, participó por última vez en 2015 cuando era conocido como la Liga Mundial.

Con múltiples ofertas en la LVSF

Por otra parte, a pesar de que las llevó al campeonato, Torres informó a principios de agosto su salida de la dirección de las Cangrejeras después de tres años con la franquicia.

Y aunque dijo que en estos momentos su enfoque está en los Changos, adelantó a este medio que ha sido acercado por varios equipos en la LVSF.

“Estoy desempleado ahora mismo como quien dice, pero sí he tenido acercamientos. Tampoco quiero apresurarme a cualquier trabajo. Quiero que sea un lugar en donde me sienta cómodo. Uno de los trabajos que me ofrecieron me gusta como se ve, pero ahora mismo mi cabeza está en los Changos de Naranjito”, confesó.

Actualmente, Naranjito está en la cima de la Sección Metro con un récord de 6-2.