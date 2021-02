La veterana central cagüeña Jetzabel del Valle establecería un nuevo récord de temporadas participadas en el Voleibol Superior si juega la temporada 2021.

Sería la temporada número 25 para la jugadora de 41 años que comparte el récord de más temporadas jugadas con 24 junto a la retirada Carmen ‘Ita’ Rodríguez, quien vio acción en el torneo desde el 1969 al 1992, según informó el compilador de datos del Voleibol Superior, Luis Vega.

Del Valle anunció el martes que desea jugar una temporada más con las Criollas de Caguas, quienes tendrían que firmar a la jugadora en la agencia libre porque el equipo no la reservó para la temporada 2021 que iniciaría el 27 de mayo.

PUBLICIDAD

“Ya hablé con Carlitos (Núñez, dirigente de las Criollas). Entiendo que no seré seleccionada en el sorteo; todos en la liga saben que me quiero retirar en Caguas, Jugaré un año si me siento bien en condición. Lo haré porque Carlitos me pidió que me retirara con una temporada completa”, dijo Del Valle en un comunicado de PV Media Sports.

Del Valle debutó en el Voleibol Superior en el 1996 con las Criollas de su natal Caguas. También ha jugado para Mayagüez, Cataño, Humacao y Ponce. Su última temporada fue en el 2020 con las Criollas.

La también jugadora nacional es la líder de bloqueos de todos los tiempos con 1,369 y la tercera máxima anotadora de la liga con 4,015 puntos, detalló Vega.

Entre otras jugadoras con 20 o más temporadas en el Voleibol Superior están las retiradas Eva Cruz, quien vio acción en 23 campañas, y Anivette Rodríguez, quien jugó 20 torneos, informó Vega.

Del Valle es también de las máximas ganadoras en el Voleibol Superior. Ha sido parte de ocho de los 14 campeonatos de las Criollas, quienes irían e

“Este será el final, ya son 41 años y quiero irme en donde comencé, y con un campeonato”, dijo Del Valle.

Las Criollas reservaron para la temporada que está programada para comenzar en mayo de 2021 a su capitana, Karina Ocasio, Stephanie Enright, Pilar Marie Victoriá, Jennifer Nogueras, Shara Venegas, Diana Reyes y Ana Sofía Jusino.

Las jugadoras reservadas en los equipos dejó unas 30 jugadoras que estaban activas al detenerse el torneo en marzo de 2020, junto a Del Valle sobresalen las atacantes, Kanisha Jiménez, Ivania Ortiz y la líbero, Nayka Benitez.