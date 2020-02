Caguas. La jugadora de las Criollas de Caguas, Karina Ocasio, se convirtió este martes en la nueva integrante del club de los 4,000 puntos en la Liga de Voleibol Superior Femenino (LSVF) al lograr su séptimo tanto en el partido ante las Pinkin de Corozal en el coliseo Roger Mendoza de Caguas.

Ganando Caguas 2-0 el partido, Ocasio hizo el punto 4,000 en el tercer set con un contraataque por la posición uno tras un acomodo de la veterana Glorimar Ortega. El ataque fue en dirección a la seis, en donde la defensa de Corozal no pudo controlar el remate.

Estoy muy emocionada de tener otro logró en Caguas, que me ha acogido como de la familia -Karina Ocasio / Jugadora de las Criollas

La administración de las Criollas detuvo el partido para felicitar a Ocasio. Su apoderado, Furiel Ramos, le entregó el balón que la jugadora remató para el punto 4,000, y la fanaticada de Caguas le entregó un arreglo de flores.

“Estoy muy emocionada de tener otro logró en Caguas, que me ha acogido como de la familia”, dijo la cinco veces campeona y dos veces Jugadora Más Valioso con las Criollas.

“Siempre digo que los logros personales se deben al trabajo en equipo, no simplemente a lo que yo haga. Si mis compañeras no reciben el balón, yo no puedo meter la bola. Estoy super agradecida”, dijo la capitana de las Criollas.

Karina Ocasio es felicitada por sus compañeras tras su nueva gesta. (David Villafane/Staff)

Es la cuarta jugadora que llega a los 4,000 puntos desde que la Federación Puertorriqueña de Voleibol comenzó a contabilizar las estadísticas a partir de la temporada del 1995. La LVSF se está jugando desde el 1968.

Ocasio se unió a la opuesto Saraí Álvarez, la atacante Eva Cruz y la central Jetzabel del Valle en el club de los 4,000 puntos.

Como Ocasio, Álvarez y Del Valle siguen activas. Álvarez es la máxima anotadora y está a menos de 200 puntos en ser la primera jugadora en la Liga en alcanzar los 5,000 tantos.

De 34 años, Ocasio acumuló los 4,000 puntos para tres equipos. Además de sus actuales Criollas de Caguas, Ocasio también jugó para las Conquistadoras de Guaynabo y las Valencianas de Juncos.

“De Guaynabo a Caguas ha llovido muchísimo”, dijo la opuesto que comenzó su carrera como central y que también ha jugado de esquina. “Espero que sea el punto 4,000 de muchos más y que Dios me de salud”.