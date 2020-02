Caguas. Karina Ocasio dijo ayer que tras llegar a los 4,000 puntos anotados en su carrera se considera capaz de sobrepasar algún día a la aún activa Saraí Álvarez como la máxima anotadora de la Liga de Voleibol Superior Femenino (LVSF).

Así dijo la opuesto de las Criollas de Caguas estando a casi 900 puntos de alcanzar a Álvarez en el liderato en el que se encontraba ayer con 4,878 puntos.

“Pienso que sí, porque Sarita se va a retirar antes que yo”, dijo Ocasio.

Ocasio tiene 34 años. Álvarez tiene 33. Ambas debutaron en el Voleibol Superior en el 2000. Pero Álvarez comenzó a jugar a los 13 años.

PUBLICIDAD

Si me retiro hoy, me voy contenta a mi casa, feliz -Karina Ocasio

Primero, Ocasio tiene que superar a Eva Cruz y a Jetzabel del Valle, antes de poder ir por la marca de Álvarez. Pero se puede anticipar que le pasara a Cruz y a Del Valle entre este año y el 2021.

Cruz se retiró con 4,375 puntos. Del Valle sigue activa y a suma 4,126, pero recibe menos acomodos por juego que Ocasio, quien es opuesto. Además Del Valle está recibiendo poco tiempo de juego con las Criollas.

Karina Ocasio llegó a los 4,000 puntos en el tercer set del partido en el que Caguas recibió a Corozal. (David Villafane/Staff)

Álvarez sigue activa y productiva, promediando doble dígitos (12.0) de puntos en esta temporada. Como dijo Ocasio, ella necesitará salud y del retiro de la ‘Reina del Maní’ para tener opciones a convertirse en la máxima anotadora.

Pero si les pasa o si se queda cuarta en el club de los 4,000 puntos, Ocasio dijo que es un orgullo pertenecer a ese grupo exclusivo de jugadoras que le han dado nombre a la LVSF.

“Es un grupo de jugadoras que admire y con quien he compartido. Jetzabel (Del Valle) he tenido la oportunidad de jugar con ella en estos últimos dos años en Caguas. Con Sarita pudimos jugar muchas veces en la Selección. Las admiro y me llena de satisfacción estar en este grupo”, dijo Ocasio.

Cruz y Ocasio jugaron con las Conquistadoras de Guaynabo y las Valencianas de Juncos, así como en la Selección.

Karina Ocasio es felicitada por sus compañeras tras su nueva gesta. (David Villafane/Staff)

Ocasio llegó a los 4,000 puntos con el séptimo punto que hizo el martes ante las Pinkin de Corozal en el Coliseo Roger Mendoza.

De todos modos, Ocasio dijo que si no alcanza a Álvarez dormirá feliz igualmente.

PUBLICIDAD

“Si me retiro hoy, me voy contenta a mi casa, feliz”, dijo.

Las estadísticas del Voleibol Superior se archivan desde la temporada del 1995. Por tal razón, Cruz, quien debutó en el 1989, tiene puntos de cinco temporadas no contabilizadas. Igualmente una parte de su carrera la jugó bajo el sistema antiguo donde los cambios de posesión no contaban como puntos como sucede en la actualidad.