Luego de perder hace unos meses Gabriel García, la Selección Nacional de Voleibol redescubrió al poco tiempo a otro atacante con una proyección parecida a la del prometedor opuesto.

Se trata de Klistan Lawrence, un jugador de origen cubano, de 6′8 de estatura, 19 años de edad, que debutó este verano con la Selección Nacional adulta, luego de una etapa con USA Volleyball, y que tiene ya un acuerdo con el equipo Milano, en la Serie A1 de Italia 2022-2023.

Si Lawrence llenará el espacio de García, es muy temprano para calcularlo. García tenía 22 años cuando decidió dejar la Selección, así como un bagaje de experiencias de las selecciones menores de Puerto Rico y la NCAA de Estados Unidos. Lawrence saltó todas esas experiencias por situaciones bajo y fuera de su control y solamente tiene 19 años.

El dirigente nacional Ossie Antonetti sabe al menos, al día de hoy, que tiene en Lawrence a un potencial diamante que en su máxima expresión ayudará grandemente a la prometedora selección boricua, la que ha sido bautizada por el mote de l Nueva Generación.

“Es un chamaco joven, bien llevado por su padre Ramón Lawrence. Tiene buena proyección y va dando pasos para establecerse en el volley internacional”, dijo Antonetti.

Lawrence está jugando actualmente su segundo torneo con la Selección en la Copa Panamericana y ha mostrado en ambos que tiene el potencial a liderar ofensivamente a Puerto Rico. Jugando como opuesto, Lawrence fue el mejor anotador de Puerto Rico en dos de las cuatro victorias de Puerto Rico en la Copa Panamericana que cerró ayer domingo. Figuraba incluso entre los mejores 10 anotadores del torneo.

Klistan Lawrence tiene solo 19 años. (Norceca) ( Suministrada )

Su historia lo vincula con Puerto Rico

Lawrence, sin embargo, estuvo dos veces a punto de no poder representar al Puerto Rico que le recibió desde Cuba, siendo la segunda vez porque la Federación Puertorriqueña de Voleibol aceptó cederlo ante un pedido de la USA Volleyball.

Lawrence es cubano de nacimiento, hijo del entrenador cubano radicado en Puerto Rico, Ramón Lawrence, quien ha trabajado con ambas Selecciones adultas de Puerto Rico, incluyendo la femenina en los Juegos Olímpicos Río 2016 bajo la dirección de Juan Carlos Núñez.

Su padre contó que su hijo llegó a Puerto Rico en el 2013 a los 10 años. Comenzó a jugar voleibol, y baloncesto, en St. Francis School en Carolina, de donde salió García y otros atletas nacionales como Karina Ocasio. También jugó clubes en Bayamón y fue invitado en el 2016 a entrenar en el Albergue Olímpico con el programa de selecciones menores bajo la dirección el entonces vicepresidente federativo, Anthony Meléndez.

Klistan Lawrence, a la extrema izquierda, y la Selección Nacional jugaban este domingo su último partido de la Copa Panamericana. ( Cortesía/Norceca )

“Eso fue en los programas nacionales en el 2016. Practicábamos cuatro veces en semana. Allí estuvo Gaby (García) también”, dijo Meléndez.

Pero llegó el huracán María en el 2017 y la emigración. Klistan fue a vivir con su madre en Orlando, contó Lawrence, quien entonces estaba dirigiendo en Oriente Medio. Y la distancia, además de las condiciones en que quedó Puerto Rico, distanciaron por primera vez al atleta de la Isla y de las selecciones nacionales.

Klistan reapareció jugando voleibol en el club 352 Elite Volleyball en Ocala, Orlando, así como a nivel escolar, contó su padre. Se destacó rápidamente y comenzó a llamar la atención de la selección de Estados Unidos y de las universidades en la NCAA.

En el 2019 fue incluido en la lista de jugadores de la selección de Estados Unidos para el Campeonato Mundial Sub 19 en el 2019 en Túnez. Pero no pudo jugar porque pertenecía a Puerto Rico, que había inscrito al atleta para un evento internacional de selecciones menores en el 2017.

La situación causó una molestía entre la familia Lawrence y la Federación boricua que preside César Trabanco, quien es de origen cubano.

“No estuvo bien porque no lo consultaron”, dijo el padre del atleta a la acción de la Federación boricua a inscribir a Klistan como posible jugador en un torneo internacional. “Fue una situación incómoda. A mí César me ha ayudado mucho. Pero Klistan estaba entusiasmado con jugar ese torneo con Estados Unidos y tuve que meterme porque es mi hijo y mi relación con César es buena, porque él me ha ayudado mucho, pero no se consultó. Lo hablamos“.

A la larga y luego de conversaciones entre la familia y la Federación, Puerto Rico aceptó cederle a Klistan a Estados Unidos en el 2019, contó Lawrence, para que su hijo pudiera desarrollarse en Estados Unidos.

“Ya no teníamos ningún inconveniente porque Klistan estaba jugando con clubes de Estados Unidos, pero siempre tuvimos el interés en él”, dijo Trabanco.

Pero Estados Unidos no le dio seguimiento al reclamo de Klistan luego de acudir a la Federación Internacional de Voleibol como mediador para conocer por qué Klistan pertenecía a Puerto Rico, dijo Trabanco.

Estados Unidos nunca le hizo su jugador afiliado oficialmente ante la Federación Internacional o ante la Confederación Norceca a la que pertenecen Puerto Rico y Estados Unidos, según Trabanco.

Por tanto, Klistan permaneció bajo la bandera de Puerto Rico y elegible para jugar tan pronto el jugador estuviera disponible, según Trabanco.

“Ellos (Estados Unidos) no siguieron el proceso. No sé por qué. Estados Unidos nunca concluyó el proceso”, dijo Trabanco.

Aún residiendo en Estados Unidos, Klistan se convirtió en el 2021 en el primero en la lista de reclutas de universidades y se comprometió ese año con la universidad Long Beach State en California. Pero no participó en la temporada de la NCAA 2022 porque tuvo problemas “docentes” y regresó a Puerto Rico, a la Universidad del Sagrado Corazón, contó su padre.

Y estando en Puerto Rico reanudaron las conversaciones entre la familia y la Federación boricua para que el talento regresara a las filas nacionales, y este domingo concluye su segunda participación con Puerto Rico, que cuenta con Klistan para el Mundial Polonia-Eslovenia que inicia a fin de mes.

“Le dije: ‘vienes para Puerto Rico’. Y la Federación nos dijo que las puertas estaban abiertas”, contó su padre.

Klistan Lawrence llegó a un acuerdo con el equipo Milano en la serie A1 de Italia. ( Cortesía/Norceca )

Saltando etapas

Su llegada a la Selección, caída del cielo viene, sin embargo, a una tierna edad de 19 años y habiendo saltado la etapa Sub 19, así como la Sub 21, en la que tiene edad de participar. Tampoco tiene experiencia en el voleibol universitario o en el Superior como el resto de los jugadores boricuas.

Los técnicos se atreven a cuantifiar la aportación de Klistan en la Selección porque el joven llega a muy temprana edad a la Selección adulta y porque no vivió etapas de desarrollo, como las selecciones menores y la liga universitaria. Dicen que Klistan saltó a la Selección adulta desde el voleibol de clubes.

“No ha tenido una exposición adecuada”, resumió su padre.

Aún así, Klistan se va para Milano, que es, de hecho, el equipo para el que jugó en la pasada década el ahora dirigente campeón con las Pinkin de Corozal, Ángel Pérez. Milano tiene un plan de desarrollar a Klistan bajo la dirección del entrenador Roberto Piazza. Allí también está el atacante cubano Osniel Malgarejo.

“Estando en Puerto Rico, un agente nos llamó porque sabía que Klistan ya no estaba Long Beach State. Fue a Verona (equipo italiano A1) en Semana Santa y regresó un poco frustrado. Hablamos mucho. Surgió esta oportunidad en Milano y me comuniqué con (Osmany) Juanterena y (Roberlandy) Simón, porque tengo buena relación con ellos, y me dijeron que Piazza trabaja con los jóvenes, que le gusta desarrollar y tomamos la decisión. Es un paso importante. Tenemos que estar claro qué es lo que él quiere y que eso conlleva sacrificios”, dijo su padre.

El con el equipo que se considera la prometedora nueva generación de la Selección de la que era parte García. Ese grupo es, seguramente, es el que represente a Puerto Rico en el Campeonato Mundial, que inicia este mes en las sedes de Polonia-Eslovenia.