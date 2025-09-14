La Escuela Luis Muñoz Marín (LMM) de Barranquitas se robó el espectáculo de la quinta semana del voleibol escolar luego de conquistar el campeonato del torneo invitacional de Emadrian School de Bayamón con sendos triunfos que sacudirán el Power Ranking de Buzzer Beater en senior femenino.

El sexteto barranquiteño venció en la final a las locales y, en su ruta al título, logró triunfos significativos sobre Sagrada Familia de Corozal (#13) y Marista de Manatí (#12).

La LMM logró en 2024 el campeonato del sistema público que organizó Buzzer Beater en conjunto con el Departamento de Recreación y Deportes (DRD) y Departamento de Educación.

Otro equipo que brilló esta semana lo fue la Inmaculada de Manatí (23) que prevaleció en el Torneo Alespi de Orocovis en Senior Femenino al vencer a las locales (#11). Con este triunfo, Inmaculada (#23) suma su cuarto campeonato de la temporada.

Otro de los grandes protagonistas de la semana fue el Colegio San José de Río Piedras (#2), que levantó el título en el Torneo Saint Francis School de Carolina en senior masculino. San José venció en la final al anfitrión y en su recorrido eliminó a la Academia Discípulo de Cristo de Bayamón (#5), que venía de vencer a San Ignacio de Loyola (#1).

Saint Francis (#2), por su parte, defendió su casa en la categoría senior femenino tras vencer a Jireh de Río Grande.

En junior masculino, los Pumas prevalecieron al imponerse sobre San Ignacio (#7). Mientras en junior femenil, Saint Francis School (#8) sorprendió al derrotar a Discípulos de Cristo de Bayamón (#1).

En Mayagüez, la Interamericana de Aguadilla conquistó el torneo de SESO en senior masculino, superando en la final a los locales (#18).

En la rama femenina, Inmaculada de Mayagüez se quedó con el título al dominar a Walls Webs, mientras que en Junior Masculino ganó el Colegio Sagrado Corazón de Ponce.

En el torneo del Colegio Puertorriqueño de Niñas, el Colegio San Felipe de Arecibo (#10) dominó en senior masculino venciendo a Cupeyville en la final. Los Eagles además lograron una importante victoria ante Adianez de Guaynabo (#3).

En senior femenino se coronó Notre Dame de Caguas venciendo a las locales, mientras que Adianez ganó en junior masculino y Marista de Guaynabo en junior femenino.