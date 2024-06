Puerto Rico with straight sets win over Cuba. Will play tomorrow for the championship vs Mexico.

Best Scorers:

D. Reyes (10) 🇵🇷 - 14 pts

G. López (23) 🇵🇷 - 13 pts

G. Fine (20) 🇨🇺 - 10 pts

D. Martínez (22) 🇨🇺 - 8 pts.



