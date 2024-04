Manatí. Las Atenienses de Manatí superaron el martes en un máximo de cinco sets a las Pinkin de Corozal para tomar ventaja de 3-1 en la Semifinal B de la Liga de Voleibol Superior Femenino (LVSF).

La victoria en el Coliseo Juan Aubín Cruz fue por parciales de 22-25, 25-17, 23-25, 25-23 y 15-12. De esta forma, las Atenienses pusieron contra la pared a las bicampeonas y buscarán cerrar la serie este jueves cuando visiten a las Pinkin en la cancha Carmen Zoraida Figueroa.

“Esta es una victoria demasiado importante… No hay palabras. Sabíamos que esto no iba a ser fácil y todavía esto no se ha acabado. Todavía queda serie por jugar, pero estoy demasiado feliz porque hemos trabajado para esto y la realidad es que nos lo merecemos”, comentó Karla Santos a Primera Hora luego del partido.

La ofensiva de las Atenienses fue liderada por la atacante manatieña Santos, quien terminó con 23 puntos, 21 en ataques y dos en servicio directo. La atacante fue seguida por Maria Schlegel, que agregó 18 unidades, 17 en ataques y uno en bloqueo. También Zoe Weatherington aportó 17 tantos, 15 en ataques y dos en bloqueos.

En causa perdida, Daly Santana concluyó con 18 puntos, mientras que Yanliz Feliz y Payton Caffrey añadieron 17.

Karla Santos intenta bloquear un ataque de las Pinkin de Corozal durante el cuarto juego de la Semifinal B de la LVSF. ( Alejandro Granadillo )

Las Atenienses tomaron una temprana ventaja de 10-5, pero las Pinkin respondieron con un avance de cuatro puntos que redujo la ventaja de las locales al mínimo. Manatí se alejó por 13-10, pero el resto fue control total de la bicampeonas del Voleibol Superior.

Las Pinkin empataron el encuentro 14-14 con un ‘rally’ de cuatro unidades. A pesar de que las aguerridas Atenienses lograron estar de nuevo al frente por el mínimo, Corozal se mantuvo firme y se llevó el primer set con marcador de 25-22.

Tras caer en el primer parcial, Manatí contestó dominando el segundo periodo de principio a fin. No obstante, el sexteto corozaleño dio señales de vida cuando redujo la ventaja de las Atenienses a 17-16. Pero, las esperanzas que tenían las Pinkin por remontar el segundo tiempo se esfumaron poco después cuando Manatí cerró el set con un dominante avance de seis puntos. De esta forma, las Atenienses se llevaron el segundo periodo 25-17 e igualaron el encuentro 1-1.

El tercer parcial fue uno más reñido con ambos sextetos intercambiando la ventaja en numerosas ocasiones. Pero, en la brecha final las Pinkin se impusieron con una delantera de 15-16 y no miraron atrás en lo que restó del set. Corozal ganó el tercer tiempo por 25-23.

En cambio, las Atenienses salieron calientes en el cuarto periodo con cuatro puntos seguidos. Decididas a llevar el partido a un máximo de cinco parciales, Manatí se mantuvo arriba en la pizarra en casi todo el cuarto set y llegó a tener una ventaja de hasta seis unidades. Pero, las Pinkin sacaron a pasear su cría de campeonas en los momentos culminantes con un ‘rally’ de cuatro puntos que empató el desafío 23-23. A sabiendas de que estaban a dos tantos de perder en su casa, las Atenienses aseguraron el set con dos puntos al hilo.

El quinto periodo fue uno que replicó la historia del tercero. Las Atenienses estaban decididas a no perder frente a su gente y no permitieron a las Pinkin irse al frente en ningún momento. Manatí se alejó en un momento por cinco puntos y, pese a que Corozal intentó virar el marcador, las locales salieron por la puerta ancha por 15-12.