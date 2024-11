Gurabo. La última derrota del equipo senior femenino de Bayamón Military Academy (BMA) se remonta al pasado 7 de septiembre, durante el torneo del Colegio Marista de Manatí.

Desde entonces, las Eagles han salido victoriosas en todas las competiciones de voleibol escolar en las que han participado, consolidándose como las favoritas para levantar la Copa Buzzer Beater bajo la dirección del entrenador Jamille Torres.

“Estas jugadoras cuando eran mini ganaron, cuando eran juveniles ganaron, cuando eran juniors llegaron a finales. Este es un grupo bien importante para nuestra institución. Yo creo que desde el principio ellas entendieron que todo el mundo las tenía por debajo del radar y eso las ayudó a subir su nivel”, dijo Torres en una entrevista con Primera Hora, luego de que BMA ponchó su boleto al Sweet 16 de la Copa.

PUBLICIDAD

“Además de que no hay nadie en la liga que sea mejor que nosotros en saque y defensa”, agregó.

El también dirigente de la Selección Nacional de voleibol masculino adulta adjudicó el éxito BMA esta temporada a la química que han creado las jugadoras con el pasar de los años. La plantilla del sexteto está compuesta por muchas de las jóvenes que fueron parte de aquellos campeonatos en categorías inferiores, ya que de 18, 12 han estado en la escuadra desde mini.

“Realmente, tienen mucha química y eso es lo que las caracteriza. Cuando tú tienes 18 jugadoras en un equipo y nadie tiene ninguna molestia porque no juega, te das cuenta de la importancia de la química del grupo y como se respetan entre ellas”, contó.

Jugadoras de BMA festejan el pase al Sweet 16 de la Copa Buzzer Beater. ( Suministrada / Buzzer Beater )

Para el estratega naranjiteño, esta temporada ha sido una especial porque por primera vez está al frente del principal contendor al campeonato nacional de voleibol escolar desde que empezó a dirigir en BMA en el 2010. Curiosamente, logró hacerlo con la primera clase de jugadoras que reclutó.

“Yo le debo mi carrera a Bayamón Military Academy y poder tener la oportunidad de ganar un campeonato en esta institución, que tanto me ha ayudado en mi carrera, es bien significativo y más aún con este grupo, que es la primera clase de jugadoras que yo recluté cuando comencé a dirigir femenino”, admitió el técnico.

Torres lleva más de una década en el programa de voleibol de BMA, pero sus primeros 10 años los pasó dirigiendo al conjunto masculino y no fue hasta el 2020 que dio el salto al equipo femenino.

PUBLICIDAD

De ganar esta Copa con las Eagles, sería la primera vez que Torres se convierte en campeón nacional de voleibol escolar en la categoría senior femenino. Pero el dirigente naranjiteño no es un extraño a expectativas como estas, pues también ha llegado a la cima de Voleibol Superior Maculino y Femenino.

Jamille Torres, dirigente de Bayamón Military Academy y la Selección Nacional de voleibol masculino. ( Suministrada / )

Sin embargo, confesó que dirigir a estudiantes de escuela superior tiene sus retos en comparación con jugadores profesionales.

“A veces comprometer a estas chicas es un poquito más difícil que a los profesionales porque los profesionales están cobrando por eso. Pero, este grupo tiene un sentido de pertenencia que las hace únicas”, sostuvo.

Belían Mejías busca emular a su mamá

Una de las piezas clave en esta exitosa campaña ha sido la esquina Belían Mejías, cuya madre, Guadalupe Bou, también brilló en las filas de BMA hace dos décadas. Ese legado familiar ha inspirado al equipo.

“Ese sentimiento que tuvo su mamá, se lo ha transmitido al grupo y ellas han entendido lo que están representando. Cuando tú juegas con un sentido de pertenencia, siempre vas a dar un chispito más”, destacó el estratega.

Belían Mejías junto a su mamá, Guadalupe Bou, exjugadora de Voleibol Superior Femenino. ( Suministrada / Buzzer Beater )

Belían, quien lleva en el equipo desde séptimo grado, se mostró orgullosa de seguir los pasos de su madre y estar a solo pasos de emular su hazaña.

“Se siente brutal. Ella se graduó de allí (BMA), yo me voy a graduar de allí también, así que me siento bien y orgullosa de eso”, expresó la joven atacante, que ha sido parte del equipo desde séptimo grado.

Por su parte, Guadalupe, quien jugó profesionalmente con las Pinkin de Corozal (2005-2009) y las Valencianas de Juncos (2011-2015), ahora disfruta vivir los triunfos de su hija desde las gradas.

PUBLICIDAD

“Son muchas emociones encontradas. Hace 20 años exactamente que me gradué de BMA y obtuvimos el campeonato 2004-2005, que en aquel tiempo era la Copa El Nuevo Día. Como mamá, es un sentimiento totalmente diferente. Me lo vivo como si fuera yo la que estuviera en cancha y yo sé que van a salir por la puerta ancha este año porque se lo merecen”, expresó.

“Muchas personas que me vieron jugar hace muchos años me dicen: ‘Es la misma tú jugando. El mismo estilo de juego, la fogosidad en cancha’. Me siento súper orgullosa”, añadió Guadalupe, quien también se desempeñaba como esquina.

BMA y Belían volverán el martes al Coliseo Fernando “Rube” Hernández, de Gurabo, para enfrentarse a Guamaní Private School, de Guayma, por el pase al Elite 8 a partir de las 12:00 del mediodía.