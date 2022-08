Las Criollas de Caguas no han jugado con el espíritu combativo que acostumbran. Mientras, las Pinkin de Corozal se han presentado a jugar con un sentido de urgencia grande por defender su sitial como las máximas campeones en la historia de la Liga de Voleibol Superior Femenino.

Ese resumen brindado por el exjugador y comentarista Gaby Acevedo es lo que tiene la serie final en comando de las Pinkin por diferencia 2-0. El tercer juego de la serie se jugará este miércoles en Humacao, donde las Criollas han estado jugando sus juegos de postemporada este año.

Sobre todo, Acevedo dijo que le ha extrañado el espíritu poco combativo de las Criollas, quienes no han ganado un set en la serie y quienes han cometido más errores de los común. Acevedo agregó que Caguas juega como si hubiese olvidado lo cerca que está de empatar a Corozal en la lista de campeonatos nacionales, lo que en un momento parecía imposible.

“Caguas luce extrañamente como que no estaba listo. Es un equipo ganador, finalista. No sé si la pausa las sacó de la atención competitiva que no vi en el juego. Parece un equipo que no entiende el asunto. Y me extraña porque Juan Carlos Núñez (dirigente de las Criollas) es un técnico que se destaca por tener a sus equipos preparados para combatir”, dijo Acevedo.

Núñez es el dirigente más ganador en el Voleibol Superior Femenino. Suma más de 10 campeonatos para las franquicias de Caguas, Toa Baja y Carolina.

Las Pinkin le han ganado los seis sets que se han jugado en la final. ( Suministrada )

Caguas suma seis títulos corridos y 14 en total. Está a tres campeonatos de empatar con las Pinkin, quienes no ganan desde el 2010 y quienes no estuvieron activas entre el 2013 y 2019.

Acevedo entiende que la esquina Stephanie Enright puede hacer más por su equipo y que Caguas debe arriesgar más con el servicio para evitar que la acomodadora de Corozal, Raymariely Santos, juegue dentro de sus sistema.

Por su parte, Corozal ha sido el equipo que ha mostrado tener hambre de ganar y tiene reflejado el sello de su dirigente Ángel Pérez en la ofensiva dinámica que Santos está corriendo.

“Corozal parece tener más urgencia que Caguas. Están luchando por la supremacía”, dijo Acevedo sobre la amenazadas máximas campeonas del Voleibol Superior con 17 títulos.

“Y Ángel le ha podido transmitir a Raymariely cómo correr un ofensiva. Rayma está tirando cambios de velocidad, jugando en dirección contraria.... todo lo que Ángel jugó desde chiquito. Ha jugado con confianza y sabe la ofensiva que tiene de correr”, agregó Acevedo.

Santos esta en su primer año en Corozal con Pérez, quien fue un destacado acomodador nacional e internacional, el único colocador boricua en jugar en la Serie A1 de Italia.

Las tendencia pueden cambiar, advirtió Acevedo. La serie solamente está a mitad de camino.

Ronika Stone es todo sonrisas por el poderoso juego que han llevado las Pinkin a la final. ( Suministrada )

Pero para eso, Caguas tiene que levantar su espíritu de campeón y necesita sacar a Santos de su sistema porque Corozal carece de una jugadora poderosa que pueda meter los balones fuera de sistema.

“Eso puede cambiar. Estamos 2-0. Ese primer set del miércoles va a ser clave. Caguas tiene que salir con el cuchillo en los dientes. No es táctica su situación, es más personalidad, de carácter”, dijo

“Si no sucede mañana, por ahí se van”, sentenció.