Las Changas de Naranjito anunciaron hoy martes que el legendario Luis ‘Feñito’ Rodríguez será su dirigente para la temporada 2023 de Volebol Superior que inicia el mes próximo.

Rodríguez sustituirá a Ramón ‘Monchito’ Hernández, quien salió del equipo hace dos semanas.

Natural de Naranjito, Rodríguez, quien ganó múltiples campeonatos con los Changos y fue parte del núcleo de la mejor época de la Selección Nacional, debutará como dirigente en Superior luego de una etapa como asistente en el Voleibol Superior Masculino.

El exjugador desconoce si es el momento correcto para iniciar una carrera como dirigente. Pero sí dijo que tiene tiempo ahora y ya no podía seguir rechazando ofertas. Precisó que rechazó otra oferta en Voleibol Superior Femenino de cara al torneo.

“Si es el momento correcto, el tiempo dirá. Había declinado ya una oferta, pero llega la llamada de las Changas y no puedo decir que no por varias razones: es mi pueblo, el que vio mi carrera. Fueron 18 años en Naranjito. Es difícil decir que no a mi pueblo”, dijo el jugador natural del barrio Cedro Abajo.

“Y segundo”, abundó, “ya no puedo seguir diciendo que ‘no’ porque me puedo estar descartando yo mismo”.

Rodríguez, quien jugó en su último mundial a los 44 años, dijo que está retirado desde marzo de la industria farmacéutica a la que le dedicó 27 años, y que tiene ahora el tiempo para dedicarse de nuevo a otra faceta del voleibol.

Rodríguez tendrá en su cuerpo técnico a otro de los grandes de Naranjito, José Luis ‘Papito Jr.’ Díaz, quien ha sido dirigente tanto en masculino como femenino, y al exdirigente de las Changas, Juan Zayas.

El exjugador central dijo que ya ha tenido cuatro prácticas con las Changas, que invirtieron en la contratación de la acomodadora ganadora de la NCAA con la Universidad de Texas, la hawaiana Saige Ka’aha’aina-Torres. Las Changas también tienen a Andrea Rangel y buscan completar unos cambios para seguir mejorando el equipo.

Rodríguez dijo que se ha sentido bien con el grupo.

“Estoy muy bien hasta ahora. La acomodadora que recién acaba de ganar la NCAA ya lleva cuatro prácticas, y la segunda refuerzo, Lindsay Vander Weide, se reporta hoy. Y tenemos a las nativas como Andrea Rangel, Okiana Valle, Alejandra Argüello. Estamos bien”, dijo.

La temporada inicia el 2 de febrero.