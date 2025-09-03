La comunidad del voleibol en Puerto Rico se encuentra de luto tras el fallecimiento del exjugador Rafael Meléndez, quien dejó huella en el deporte a nivel escolar, universitario y profesional.

Meléndez tenía 34 años. Al momento se desconocen las causas de muerte.

Meléndez fue un acomodador que brilló en la Bayamón Military Academy (BMA) durante la década del 2000, etapa en la que la institución contaba con equipos de alto nivel en ambas ramas.

El jugador también representó a Puerto Rico en los Juegos Escolares Centroamericanos y del Caribe de 2007.

En la Liga Atlética Interuniversitaria (LAI) jugó en cancha y playa con la Universidad Politécnica, bajo la dirección del exvoleibolista Rafúl Rodríguez, quien destacó su calidad como competidor y su inteligencia en el juego, según publicó El Nuevo Día.

A nivel profesional, participó en la Liga de Voleibol Superior Masculino con los Plataneros de Corozal (2012) y los Maratonistas de Coamo (2013).

Meléndez se graduó de administración y en años recientes se desempeñaba como vendedor de seguros.

“Todos tus hermanos del voleibol vamos a extrañar tu gran amistad y eterna sonrisa. Nos veremos en la cancha celestial...”, escribió la Liga Puertorriqueña en sus redes sociales.