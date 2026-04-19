Las Cangrejeras de Santurce se convirtieron la madrugada de este domingo en el primer equipo en asegurar su pase a la final de la Liga de Voleibol Superior Femenina (LVSF), al completar la barrida en la semifinal A ante las Valencianas de Juncos en el Coliseo Rafael G. Amalbert.

El sexteto santurcino se impuso, en un choque que se entendió por cuatro horas debido a fallas en el servicio eléctrico, con parciales de 25-22, 25-22, 16-25, 25-27 y 15-12.

El choque sufrió una primera interrupción durante en el primer parcial, a las 9:00 p.m. del sábado, cuando Santurce dominaba 18-16. La pausa se extendió por poco más de 40 minutos. La segunda se produjo a las 11:45 p.m., justo antes de iniciar el quinto set, y duró aproximadamente 30 minutos.

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Ahora, la escuadra crustácea espera por el ganador de la semifinal B, donde las Criollas de Caguas dominan la serie 3-2 sobre las Leonas de Ponce. Disputarán el sexto juego este domingo a las 7:00 p.m., en el Auditorio Juan “Pachín” Vicéns, hogar de las Leonas.

La ofensiva cangrejera recayó en Andrea Rangel con 29 puntos, Helena Grozer con 22 tantos y Kara McGhee con 11 unidades.

Por las Valencianas, Kaleigh Nelson lideró con 22 unidades, seguida por Leandra Mangual y Haley Bush con 17 cada una, además de las 13 de Marcelle Báez.

Juncos forzó el set de muerte súbita al aprovechar un error en el servicio de Wilmarie Rivera que igualó el cuarto parcial a 25. Luego, un servicio directo de Nelson y un remate de Mangual cerraron la manga a favor de las Valencianas.

En el quinto set, Santurce llegó a despegarse 10-5 tras un dinkeo de Grozer. La victoria se concretó 15-12 con un remate de Rangel contra el bloqueo junqueño.

Santurce dominó en ataques (69-60), bloqueos (13-10), defensas (95-79), pases (39-34) y asistencias (17-11). Juncos fue superior en servicios directos (10-4).