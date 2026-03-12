En el único partido de la jornada del miércoles en la Liga de Voleibol Superior Femenina (LVSF), las Valencianas de Juncos sumaron los tres puntos disponibles al vencer en cuatro parciales a las Pinkin de Corozal en la cancha Carmen Z. Figueroa.

Con la victoria, las junqueñas se acercan a la quinta posición en la tabla de posiciones al mejorar su marca a 6-13 y 18 puntos, quedando a solo un paso de las Leonas de Ponce, que actualmente juegan para 6-11 y 19 puntos acumulados.

Los marcadores a favor de las Valencianas fueron 25-23, 25-16, 20-25 y 30-28.

Con Juncos arriba dos sets a uno, el cuarto parcial fue el más reñido de la noche, extendiéndose a puntos extras. En las postrimerías del set se registraron empates consecutivos desde el punto 20 hasta el 28.

Jordan Iliff, de las Pinkin, atacó con efectividad para mantener a su equipo con vida, pero un remate certero de Leandra Mangual, combinado con un error de la propia Iliff, selló el triunfo para las Valencianas.

Corozal tuvo dos oportunidades de cerrar el parcial, con ventajas de 25-24 y 27-26, pero no logró concretar para forzar el set de muerte súbita.

Las Pinkin no sumaron puntos y permanecen en la tercera posición, con marca de 9-9 y 27 puntos acumulados.

La ofensiva de las Valencianas se distribuyó entre Haley Bush, quien lideró con 21 puntos, seguida de Mangual (16), Naya Gross (15) y Marcelle Báez (11).

Por Corozal, Ivania Ortiz aportó 17 puntos, mientras que Iliff y Adriana Rodríguez sumaron 11 unidades cada una.

La acción de la LVSF continúa este jueves cuando las Leonas reciban en la cancha Salvador Dijols a las Atenienses de Manatí. El encuentro está programado para comenzar a las 8:00 p. m.